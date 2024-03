-No fue jalón de orejas pero sí llamada de atención

-Insulta líder estatal a regidor de Juárez

-Les caló a morenos lo oficioso del TEE

-Una fundadora de Morena con Adriana

Cada vez más involucrado en los asuntos político-partidarios de Chihuahua, todavía no tanto como Ariadna Montiel, pero sí inmerso de manera creciente en la operación estatal, Adán Augusto López Hernández, es de los plantados con los pies en la tierra aunque ciertas tendencias le favorezcan a sus proyectos.

Esta vez trae números positivos hacia los candidatos de Morena por el Senado de la República, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, pero no son las diferencias como para echarse a retozar; más aún, no son lo suficientemente sólidos para no ser revertidos en un par de semanas... Y la campaña electoral apenas empezará a tomar forma la semana entrante hacia dos largos, intensos dos meses.

López Hernández ha estado ya varias veces en Chihuahua y Juárez, en discretas reuniones de evaluación. En una de ellas celebrada en esta frontera llamó la atención precisamente a Andrea y a su fórmula Loera de la Rosa, para que hagan más presencia y trabajen Ciudad Juárez.

Literalmente, les pidió no descuidar esta frontera por todo lo que implica en padrón electoral a nivel estado, cerca del 40 por ciento. No fue un jalón de orejas como tal, pero sí una llamada de atención más que clara. Debieron entenderla así ambos abanderados aunque no estamos seguros que de la misma forma la vayan a atender.

Andrea sin duda alguna forma parte del equipo estrecho de Adán Augusto y seguirá el caminito marcado por el equipo, esperemos no equivocarnos, y también debiera ser igual con Juan Carlos que pasó al grupo del exsecretario de Gobernación e inminente senador de la República tras ser aventado lejos, muy lejos, por su exmadrina Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Pero Juan Carlos es Juan Carlos. Decían las abuelas clásicas, tiene sus ideas, y si bien aparece cada vez más cerca de Adán Augusto, regularmente obedece más a su instinto personal agreste que a la racionalidad surgida de planeaciones grupales.

Es muy posible que ni Loera ni Andrea estén pensando en Juárez como sí lo hace su padrino Adán Augusto porque la plaza parece más que controlada para los guindas por el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Eso sí, no han descansado un minuto en el resto del estado porque fuera de Juárez todo es PAN-PRI-PRD. Buscan penetrar en bastiones controlados por dichos partidos y donde están bien apeñuscados sus contrincantes, Mario Vázquez Robles y Daniela Álvarez, aunque la llamada de atención es que tampoco descuiden acá, la frontera guinda.

****

La rudeza en el intercambio de palabras entre el presidente del PAN en el estado, Gabriel “Gabo” Díaz Negrete y el regidor de ese partido en el Cabildo de Juárez, Joob Quintín Flores, deja claro que si dicho intercambio hubiera sido presencial y no telefónico habría terminado en trompos, en sopapos, en golpes. Con todo y miércoles de Semana Santa.

Al jefe del blanquiazul no le agradó nada que el también expresidente y excoordinador del PAN en el ayuntamiento le señalara que las cosas no pintan de lo mejor en Juárez para la causa electoral de su partido.

Del enojo pasó Gabriel a los insultos y le agregó la amenaza: “Me la p&l”a...s pero bien cabrón pend... pero mejor te lo digo en persona, por mensaje es de m&r-c-n&s...”.

Entre ambos líderes partidarios son cada vez más profundas las diferencias, más ahora que Joob adjudica a su jefe estatal los “chismes” en su contra llevados hasta Palacio de Gobierno.

Tales “chismes” habrían provocado que Joob no fuera palomeado al menos para reelección en el lucrativo cabildo y mucho menos para disputar alguna candidatura aunque fuera sin posibilidades de ganar. Ni en el mundo lo hicieron, y eso cala más que todo.

Quintín ahora se siente ofendido por el escatológico lenguaje lanzado digitalmente sobre su humanidad por Díaz Negrete. No está solo ofendido, asegura que recurrirá a la Fiscalía zona norte a presentar la respectiva denuncia por amenazas.

Quizá no sea para tanto, pero si lo dijo es que lo hará, a pesar de que busca Quintín continuar en las filas del blanquiazul y pretende la silla que ahora ocupa su propio adversario el “Gabo”.

Que el Viernes Santo los agarre confesados.

***

Solitos los diputados de Morena, hoy impugnados por violencia política de género, pusieron la soga en su propio cuello.

Nos dicen que a los errores de estrategia, como por ejemplo recusar a la presidenta del Tribunal, Roxana García o al secretario Ejecutivo del IEE, Arturo Muñoz, de conocer en su caso de las denuncias de Adriana Terrazas, se suma una evidente mala suerte.

Y es que se pusieron de pechito, cuando presionaron en México a la Comisión Nacional de Honestidad para que guardara en un cajón la queja de Adriana, cuando fue expulsada de la fracción parlamentaria de Morena.

Evidentemente, la hoy presidenta del Congreso acudió al Tribunal Estatal Electoral para que ordenara –como así ocurrió en diciembre pasado- que dicha Comisión dejara de hacerse pato y resolviera la impugnación.

Pues a raíz de la sentencia dictada en el JDC-080-2023, el Tribunal estimó que existía en el fondo de la denuncia interpuesta por Adriana, una presunta violencia política de género.

No podía ser de otra forma, si en la relatoría se explicaba cómo estaba siendo marginada, maltratada y expulsada, y que en ello podía existir esa conducta de misoginia practicada inclusive por compañeras legisladoras de Adriana.

El Tribunal le ordenó entonces al IEE iniciar un Procedimiento Especial Sancionador, pidiéndole en principio, que entrevistarán a quien identificaron como presunta víctima, la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, para que dijera si estaba de acuerdo en ello.

Lo demás es historia, ni modo que Adriana –por cuya cabeza jamás pasó en su momento interponer queja directa por violencia política- dejará pasar esa oportunidad de oro, que hoy tiene a sus compañeros de bancada sumamente nerviosos.

En esta circunstancia de iniciar casi un procedimiento oficioso de violencia política, es donde ven los legisladores la mano negra del Tribunal, Palacio, etc., que explotó en la manifestación de acarreados organizada la semana pasada.

***

Fue un baldazo de agua fría que una asesora del Congreso del Estado, Zyania Sandoval, quien además es de las fundadoras de Morena, echó a los diputados de su partido encabezados por Cuauhtémoc Estrada, con una reflexión que puso a circular en los chats guindas.

“Hola compañeros, escribo esta relatoría porque muchos me preguntan qué pasa en el Congreso o con la diputada Adriana Terrazas, donde además laboro. Mi apoyo a la legisladora no es económico, para quienes lo piensen pueden revisar mi nómina por transparencia”, apuntó.

“Quiénes me conocen saben que lo hago por congruencia, que las he invitado a denunciar la violencia política de género, que incluso a quien se inconforma con alguna decisión la he invitado a impugnar... De mi parte sería hipócrita apoyar la lucha de las mujeres, pedir 50% y 50% en las leyes de paridad, alzar mi pañuelo verde y ser cómplice de la violencia de género que se vive en los partidos y que yo misma he experimentado”.

A partir de ahí, puso los puntos sobre las íes para evidenciar a los legisladores morenistas que pretenden desvirtuar la denuncia de violencia política de género por lo que fue un simple error humano (un tachón de una fecha en un documento del IEE dirigido al Congreso) en la recepción de un oficio.

Enlista además cinco muestras concretas de los actos de violencia contra Terrazas Porras, desde la cerrazón mostrada en agosto de 2022 para postular a un hombre, Benjamín Carrera, hasta los adjetivos dirigidos a la legisladora en público y el famoso abucheo aquel en su contra, durante una visita de Claudia Sheinbaum.

Obviamente, caló hondo en el ánimo de los diputados que actuaron contra la expriista y ahora tienen miedo de ser sancionados por la autoridad electoral, con la consecuencia inmediata de no poder postularse para su reelección.