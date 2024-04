La ultraderecha es un peligro

¡Ah! para tormentas de propaganda negra, que están cayendo del cielo, todos los días, sobre la tranquilidad de los electores. De atrás de las nubes de mentiras y de los escombros del bombardeo psicológico, que los pésimos alumnos de Goebbels siguen realizando para amarrar de manos el discernimiento tranquilo de los electores, tratamos de rescatar los sucesos objetivos, que pueden interesarle a quienes vemos como se mueven los protagonistas de la lucha por el poder en el escenario que tenemos a la vista. Dentro de esta complejidad histórica, se pueden integrar las acciones de los políticos, en un solo cuadro homogéneo.

La guerra entre Irán e Israel tiene al mundo sin dormir, con los pelos de punta. Ganas y odio de aniquilarse mutuamente y llevarse a la Humanidad entre las patas, les sobra. Y resulta increíble, que miles de millones de seres humanos dependamos del humor y necesidades personales solo de dos “políticos”: Trump y Biden. Y a ambos, los manipula el genocida Netanyahu, el cual ha estado jugando a abrirle las puertas de la tercera guerra mundial. La cual sería la última, desaparecería la vida humana en el planeta. Esto es terriblemente cierto. La élite neoliberal global, comandada por estos tres individuos, lleva a cabo el robo de territorios, invasión de países, saqueo de sus riquezas materiales, genocidios etc., para beneficiar en este caso, sólo a dos candidatos políticos, que usan al mundo para ganar la presidencia en Estados Unidos… y al nuevo Nerón sionista.

La política y la economía del neoliberalismo, es la ley del más fuerte; la violencia y la muerte, son el día a día en la lógica del mercado. Hoy, como hace 100 años, el destino de la humanidad, continúa dependiendo únicamente de lo que hagan dos personas por la presidencia de Estados Unidos. ¡Peor que peor!

Esa lógica realista del neoliberalismo, no respeta a ningún pueblo, en ninguna parte del planeta. En realidad, se trata de un “nado sincronizado” de la ultraderecha mundial para dominar al mundo (tal como lo soñaba Hitler), pues, al mismo tiempo que el genocida Netanyahu bombardeaba la embajada iraní en Siria, el presidente ultraderechista de Ecuador Noboa invadía violentamente la embajada mexicana, violando flagrantemente la inmunidad absoluta de nuestro territorio. En política, no hay casualidades. Aunque pudiera no existir concierto expreso entre esos dos ultraderechistas, de facto, sus ilícitas y peligrosísimas acciones, inobjetablemente forman parte de un plan global para imponer gobiernos de ultraderecha en oriente medio, Europa y en América Latina.

La diferencia en ambos casos, es que la destrucción de la embajada iraní en Siria y la respuesta a Israel, le está abriendo las puertas al infierno a la Humanidad, con la potencial tercera guerra mundial; mientras que, a la invasión ecuatoriana a México, se le responde, con las reglas del derecho internacional. ¡Son claros los planes de la ultraderecha en México y América Latina!

La irracionalidad de la derecha mundial, está empujando al mundo a la última guerra mundial. ¡Tenemos que parar esos proyectos de la ultraderecha en todos lados!

La estrategia destructiva de la ultraderecha va de la mano con la guerra psicológica en nuestra región; en el fondo son lo mismo, como un nado sincronizado.

En el mismo hilo de lo global a lo local, la visita de la candidata conservadora a Juárez y Camargo, se consideró un suceso “impactante” para sus candidatos locales. En efecto, los eventos masivos en Juárez y en Camargo, sirvieron para recargar, pero momentáneamente, las candidaturas menores. La lógica de la sucesión, es que la candidata presidencial, “jala” las candidaturas de los senadores y diputados. Tal y como sucedió con la ola guinda de López Obrador. Sin embargo, la candidata presidencial conservadora no “prendió”, no tiene el poder de influir en el electorado para “hacer ganar” a ningún candidato menor. Por lo cual, a estos candidatos “menores” no les queda de otra, que “rascarse con sus propias uñas”. Hasta nuevo aviso, la candidata conservadora, está anticipadamente derrotada.

Por eso, seguiremos percibiendo a las fuerzas progresistas concentradas en lograr las mayorías constitucionales en el Congreso de la Unión en el Congreso Local; y a las conservadoras, luchando para evitarlo. Pareciera que el conservadurismo está condenado al mandato de su gen político: evitar que el progreso avance, conservar el estatus quo legislativo: la minoría que tienen en ese poder.

Otro hecho en el escenario, es que el electorado “da la impresión” de estar ausente de la contienda electoral. A simple vista, el electorado no deja entrever abiertamente su preferencia por una u otra coalición partidista. Quizás por eso, los analistas locales, dicen que las campañas “están muy frías”, “que ninguna candidatura anima a la sociedad”. Ello se debe posiblemente, a que la población está “como ausente”, para eludir la enorme presión que ambos bandos, principalmente el conservador, realiza para persuadirla. Ya que Chihuahua es de los últimos bastiones gobernada por conservadores. Quizás Chihuahua está escondiendo su voto.

Hay la conjetura es que los chihuahuenses van a votar por “la marca” y no “por el candidato o su propuesta electoral”. De ahí la supuesta “apatía social” en las elecciones.

Y la charanga de banderas y tamborazos en los cruceros y quitando mantas de los adversarios en las casas, va en aumento.