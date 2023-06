Hoy es 2 de junio. La siguiente vez que veamos esta fecha en el calendario, exactamente dentro de un año, se estarán realizando las elecciones constitucionales para renovar la Presidencia de la República, el Senado, Cámara de Diputados federales, y gobiernos municipales y Congreso local para el caso de Chihuahua. Es el mejor momento para analizar las claves de esa elección, que se anticipa será la madre de todas las batallas.

Respecto de la elección presidencial hay varias tendencias. Es cierto que un grupo importante de la población cree que la elección está resuelta, y la ganará Morena. Pero eso es evidentemente falso. Primero porque falta un año para la elección y aun van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, del lado de Morena está claro quién será la candidata, pero no se sabe qué pasará con los otros aspirantes. Y creo que la posibilidad de que uno o dos de ellos se salgan y fracturen al partido es alta. Otro dato: ninguno de los aspirantes de Morena tiene la historia, el carisma y, por tanto, la popularidad de López Obrador. Uno más: las simpatías por el presidente han caído desde la elección pasada. Eso es un hecho, hay votantes suyos de 2018 que ahora están desencantados, frustrados; ha perdido más simpatizantes de los que ha ganado en el ejercicio de gobierno. Todos estos son hechos verificables por muy diferentes encuestas, y en suma lo que implican es que Morena obtendrá menos votos que la vez pasada. Ahora bien, comprendo que se diga que en el lado opositor también hace agua la canoa. Aparentemente, no se logrará conformar un bloque con todos los antagonistas al grupo anterior bajo una sola candidatura. De entrada, Movimiento Ciudadano parece que irá solo, aunque no haya dicho la última palabra. Eso beneficia al morenismo. Y los demás, particularmente PAN, PRI y PRD no han tomado decisiones claras sobre la manera como elegirán candidata o candidato, y las opciones son muchas y dispersas. Esto aparentemente ha sido estratégico, a la espera que pasen las elecciones locales de Edomex y Coahuila este domingo, así que ya tendremos noticias la próxima semana. Pero si se logra tener una candidatura común a la presidencia, acuerdan el resto de las candidaturas federales, los aspirantes forman un solo equipo de trabajo cada uno en su especialidad y es perceptible el riesgo que implica un nuevo sexenio morenista, puede haber alternancia.

Hay más detalles por analizar, pero el espacio es limitado, así que paso al escenario local. Hace cinco años, en 2018, la ola de López Obrador arrasó en el país. Él personalmente, ganó casi todos los estados, la única excepción fue Guanajuato. Y en nuestro caso, aunque ganó también el estado, sobre todo por Juárez, Chihuahua capital se mantuvo como un fuerte bastión del panismo y ni con AMLO pudieron obtener un solo triunfo. Por tanto, en un escenario en que Morena sea menos competitivo, combinado con la mayor fuerza panista, que sin duda se ha acrecentado, podemos esperar un mejor resultado en la capital que entonces, y seguramente mucho más competido en el orden estatal.

Lo normal para Chihuahua en elección de senador será que ahora el PAN y en alianza obtengan esta victoria. No es sencillo, aunque es lo previsible. Pero este tipo de resultados suele estar influenciado por los perfiles de los abanderados. Por ley cada partido debe postular a un hombre y una mujer. No está definido si hay alianza de PAN y PRI, pero si esto ocurre es lógico que cada uno postule a uno. ¿Cuál hombre y cuál mujer? No lo sé. PAN tiene por ahora en sus opciones (es especulación mía y no tengo datos duros) a Manque Granados, Daniela Álvarez, quizá Rocío González, y de hombres a Mario Vázquez, Mario Mata, Luis Aguilar. En el PRI la baraja es más reducida, pero tiene a Graciela Ortiz, quizá Adriana Fuentes, y al exgobernador Reyes Baeza y Alejandro Domínguez. Y dependiendo de cómo quede la combinación, esto va a mover las intenciones de voto. Pero puede haber alguna mancuerna muy robusta, difícil de batir.

Otras candidaturas que captarán indudablemente la atención y serán animadoras del proceso son las alcaldías, particularmente Juárez y Chihuahua. En ambos casos los ediles en funciones tienen oportunidad de reelección, pero en condiciones muy distintas, dentro de sus partidos y afuera de ellos.

En Juárez, Pérez Cuéllar tiene que pasar varias aduanas todavía. Una es un proceso para destituirlo por corrupto (así en frio para sintetizar y además no lo digo yo), apenas iniciando. Si pierde lo ponen de patitas en la calle. Si pasa, falta que los grupos internos lo dejen, y en qué condiciones. Pérez Cuéllar es el más azul de los morenos, por eso los de mayor prosapia no lo quieren. Y después de eso, queda evaluar su gestión, que deja mucho que desear.

El chihuahuense Marco Bonilla, apenas esta semana volvió a ostentar una evaluación como el mejor alcalde de ciudad capital del país. Como ya dije antes, se ha fortalecido; su alianza con la gobernadora Maru Campos es más sólida que nunca; acredita buenos resultados y la ciudad es territorio libre de chairos desde hace rato. El tema da para mucho más. Será un año muy meneado.