Los monstruos no se han ido, están en cada esquina

“Solo alguien que haya vivido en el silencio de un calabozo puede entender el silencio absoluto de allí abajo”.

Hace algunas semanas releí el libro “El monstruo pentápodo”, novela de la escritora duranguense Liliana Blum publicada en 2016, donde describe de cuerpo entero a un psicópata que se oculta bajo la piel de un hombre normal, como cualquier otro que viste, calza, come y guarda secretos en el espacio íntimo que queda entre la almohada y el rostro.

Liliana nos adentra en la mente de Raymundo, un asesino “adorable” y manipulador que ante la sociedad es un ciudadano modelo: profesionista honesto, responsable, solidario, comprometido con el bienestar de su comunidad y ante cuyos encantos sucumbe Aimé, una mujer que con tal de recibir un poco de amor se convierte en su cómplice.

En la intimidad, lejos de los reflectores, este hombre se permite dos placeres cotidianos: los chicles de canela y las niñas que mantiene secuestradas en su sótano. Cinthia, de apenas 5 años de edad, es una de ellas.

La lectura es fuerte, casi hasta un punto doloroso, hay que decirlo; sin embargo, existen dentro de ese mundo plagado de crueldad, múltiples elementos que la autora toma de la realidad y los pone sobre la mesa, al alcance del lector para que sea este quien analice las violencias que cotidianamente se presentan.

La vulnerabilidad de las y los menores de edad ante la maldad psicópata-criminal suele parecernos un tema trillado, pero, a pesar de eso la vigencia no se pierde por el contrario está más viva que nunca. Los “ogros” están en cualquier lado.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, además, de cada 1 mil casos de abuso sexual cometidos contra este grupo de la población, solo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez. De ellos, solo el 1 por ciento recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE.

En este escenario, imposible negar la importancia del tema.

A pesar de ello, y por comentarios recibidos incluso por parte de mujeres, madres de familia con hijos que cursan la primera infancia, existe la negativa para consumir este tipo de literatura bajo el argumento del “no se me antoja”, “intento evitar esos temas”, “suficiente es la vida real” o “no quiero pensar en eso”.

Surgen entonces los cuestionamientos: ¿No leer, informarse o hablar sobre un problema evitará que este ocurra? ¿Cómo se puede prevenir la incidencia de un delito si ni siquiera se visualiza? ¿El que no me pase a mi significa que tampoco le pasará a los demás? O ¿Cerrar los ojos permitirá que los delincuentes pasen de largo y no se fijen ni decidan actuar como lo que son?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH- indica que niñas, niños y adolescentes sufren habitualmente diversas formas de violencia por parte de los integrantes de sus familias o de terceros responsables de su atención y cuidado.

Debido a la magnitud del problema, la violencia contra personas menores de edad es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como un problema de salud pública, mismo que debe ser prevenido y atendido de manera prioritaria hasta erradicarlo.

Es, por tanto, necesario contar con información que permita identificar la problemática, comprender sus consecuencias, conocer las medidas necesarias para su atención, para que madres, padres y personas adultas en general, desarrollen formas positivas de relacionarse con los menores de edad.

En 2016 se creó la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes –NNA-, cuyo objetivo primordial sería articular las principales iniciativas y procesos en materia de prevención y respuesta a la violencia contra este grupo de la población, así como medidas de reparación, y atender las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel nacional e internacional; sin embargo, el último informe que data de diciembre de 2022 y alude al avance en la implementación del Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra la Niñez, establece que las tareas que contribuyen al bienestar de NNA y garantizan su seguridad mediante la prevención del delito y de violaciones a derechos humanos, se han cumplido en un 34.15 por ciento. Algunas se encuentran en estatus de “programadas” y otras sin información reportada.

En abril de 2022 la organización Save the Children reportó datos oficiales del año previo en donde cada día, 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados y 37 sufrieron violencia física, esto sin contar los casos no identificados ni denunciados.

El monstruo pentápodo es pues una historia cruda, descarnada, cierto, pero no por ello deja de ser una obra literaria de calidad, cuya autora no solo se introduce en el laberinto mental del psicópata que pudiera ser cualquier amigo, vecino, conocido, familiar o compañero de trabajo, también retrata una realidad que viven las niñas y los niños del orbe.

La maldad está en todas partes, aún en los lugares y personas que menos se espera. El trabajo de la escritora es impecable y toca al lector valorar lo que el libro aporta. Si bien uno de los objetivos del ejercicio lector es la recreación y el disfrute –válido totalmente- también se trata de aprender y comprender el mundo en que vivimos para poder sobrevivir y ser mejores.

Los monstruos están en cada esquina, nunca se han ido.

Periodista/Escritora

