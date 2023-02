Justicia para Mya

En octubre de 2022, Mya una adolescente de 17 años, decidió terminar su relación sentimental con su novio de también 17 años en la ciudad de Camargo, Chihuahua, el adolescente no tomó nada bien la decisión de Mya y en ese momento la apuñaló en 47 ocasiones en diversas partes del cuerpo. Después de apuñalarla, el agresor subió a Mya a su auto y la dejó tirada en un terreno baldío creyendo que Mya estaba muerta, afortunadamente una persona que caminaba por el lugar la vio y llamó a emergencias.

Mya logró resistir, pero tuvo que ser operada en varias ocasiones, ya que sus lesiones eran muy delicadas, fue apuñalada en la nuca, la cabeza, el cuello, la espalda, manos y rostro, actualmente quedan las cicatrices físicas y emocionales en la joven sobreviviente y el hecho de que su agresor esté prófugo de la justicia.

PUBLICIDAD

Cuando el agresor fue presentado ante el juez, este decidió reclasificar el delito de tentativa de homicidio a solo lesiones y violencia familiar, motivo por el cual modificó también la medida cautelar y solo le impuso el no acercarse a la víctima, no acercarse a Camargo, no salir de Delicias (en donde supuestamente tiene su domicilio) y tomar terapias de ayuda.

Debido a esta negligente determinación, varios colectivos feministas del estado se manifestaron, ya que al juzgador se le olvidó juzgar con perspectiva de género y fue más garantista respecto a los derechos del adolescente agresor que con los derechos de la víctima, asimismo, la Fiscalía apeló la resolución y consiguió que en segunda instancia se cambiara la cautelar por la de prisión preventiva, pero el adolescente agresor huyó en complicidad con sus padres y hasta el momento no se sabe de su paradero.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, fue publicada el 16 de junio de 2016, estable tres grupos de edad llamados grupos etarios, el número uno comprende en el rango de edad de 12 años cumplidos a menos de 14 años, el segundo grupo de 14 años cumplidos a menos de 16 años y el tercero de 16 años a menos de 18 años.

Asimismo, la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años, en los casos de homicidio calificado, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, terrorismo, extorsión, robo con violencia, portación o posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lesiones dolosas y contra la salud en su modalidad de comercio o suministro, ya que estos delitos se consideran de una comisión grave o de alto impacto, es decir, si se declarara culpa al agresor de Mya, ni siquiera podría ser alcanzar la máxima pena, ya que el delito fue en grado de tentativa y la ley es clara en establecer la consumación del acto.

Suena injusto ¿no?, ya que el agresor es un potencial feminicida, apuñaló decenas de veces a la joven con saña y alevosía, dejándola abandonada en un terreno baldío pensando que la había matado, pero según la ley por ser adolescente tiene derecho a ser juzgado bajo la premisa que se encuentra aún en desarrollo físico, social e intelectual, entonces todavía no tiene la capacidad de tomar decisiones “correctas”, pero la violencia y el odio contra la mujer que se presenta en este caso sobrepasa esa determinación.

Urge una reforma a la ley de adolescentes en casos donde exista extrema violencia y, sobre todo, violencia de género, urge aumentar las penas, que si bien es cierto que son personas en pleno desarrollo también es cierto que son personas violentas que deben ser castigadas con sanciones severas que también protejan a las víctimas. Ojalá el sistema le haga justicia a Mya, ella no está sola nos tiene a todas nosotras, pero ella necesita saber que su agresor se encuentra pagando por lo que le hizo.