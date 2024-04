¡Hasta 16 mil pesos para pensionarte!

¿Quiénes podrían estar en desacuerdo para que después de 30 o hasta 40 años de trabajo, te dieran hasta 16 mil 600 pesos como pensión? Solo aquellos a los que los beneficios para las mexicanas y mexicanos los hunde cada vez más… claro, a los panistas y priistas. El día martes, su servidora junto con los legisladores de la Cuarta Transformación aprobamos la reforma para que esto sea posible, que mes con mes recibas no tres mil pesos, sino hasta 16 mil pesos, recurso que te dará una vida digna.

Cada vez que tenemos noticias y acontecimientos que te benefician, vienen acompañados de mentiras, falsedades, información que solo busca confundir y menospreciar el resultado de una política social integral que no se quedó en frases o compromisos de campaña vacíos.

Desde 2018, la 4T ha traído consigo las condiciones para tener un superpeso (porque eso no se mantiene solito), sacar de la pobreza a cinco millones de mexicanos, aumento al número de días de vacaciones pagadas, aumento del salario mínimo, eliminación del outsourcing, entre otros logros, todos ellos, parte de una estrategia que mejore el bienestar de la gente.

Estos logros siempre han ido acompañados de vituperios, y el del día, el que pretende engañarte acerca de las pensiones, señala que el gobierno le robara a la gente que no ha reclamado sus cuentas en las afores por más de 10 años. Nada más falso, si tú estás en esa condición, no hace falta más que acercarte a tu fondo, solicitarlo, y el banco está OBLIGADO a dártelo, y lo mismo pasará si esta reforma se aprueba en el Senado.

Lo que pasa ahora es que ese dinero es usado hoy por los bancos, quienes lo invierten para ellos obtener ganancias con tu dinero, ganancias que por supuesto no son para ti. La propuesta que aprobamos señala que esa gran bolsa, ayudará a brindar esos 16 mil 600 de pensiones, junto con las ganancias reportadas por las obras insignia de este gobierno y otras fuentes de recursos, tu dinero, no desaparece porque las pensiones simple y sencillamente no prescriben, en el momento en que quieras tu dinero lo tendrás.

Aquellos que te quieren engañar son los mismos que jamás han hecho algo por beneficiarte. Ahí tenemos a Ernesto Zedillo, ese presidente fue el artífice de que hoy los inscritos al régimen de 1997, cobren la irrisoria cantidad de esos 3 mil pesos, insuficientes para vivir. Luego, el impresentable Vicente Fox que cuando se habló de las pensiones para los adultos mayores solo atinó a decir que mejor se les pusiera a trabajar, como si no lo hubieran hecho ya por 30 o 35 años; y sí, ese mismo que llora cada vez que se habla de quitarle su superpensión de presidente… pues que trabaje.

Y para cerrar con broche de oro, ahí tenemos a la fallida candidata presidencial panista, quien dice que las personas que a sus 60 años no tengan una vivienda, indica que estamos bien “güeyes”. Esos son los que desinforman, y lo hacen con alevosía y ventaja. En Juárez muchas personas se me acercan para preguntarme si es cierto que eso pasará, y no me voy a cansar de explicarles a quienes me pregunten, la verdad de esta reforma a las pensiones y los beneficios que esta les va a traer.

El compromiso se está cumpliendo, primero los pobres no se quedó en palabras, los hechos hablan, inclusive con todo el ruido que el PRIAN se empeña en hacer.