¿El mejor sistema de salud del mundo? | Una ocurrencia más de AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que antes de que concluyera 2023 México tendría un sistema de salud "mejor que el de Dinamarca". Se acabó ese año y los mexicanos nos quedamos con las ganas de parecer daneses.

Sin aceptar que no podría cumplir su promesa, Andrés Manuel la modificó. Ahora se comprometió a que antes de que se acabe su sexenio, el 30 de septiembre venidero, nuestro país tendrá "el mejor sistema de salud del mundo". Su gabinete de incondicionales junto con los 22 gobernadores morenistas y el gobernador verde le aplaudieron lo que no pasará nunca de ser una ocurrencia, una promesa hecha para que se la crean millones de mexicanos que no tienen la menor idea de lo que es un sistema de salud de calidad por la sencilla razón de que durante generaciones ellos y sus ancestros solo tuvieron acceso a un sistema deficiente y de muy baja calidad.

¿Por qué prometió que el sistema de salud sería como el de Dinamarca?

Tal vez porque alguno de sus incapaces asesores en materia de salud le mostró o comentó un estudio realizado en 2019 por Cigna Corporation, una empresa global de servicios de salud que presta servicios a más de 180 millones de clientes y pacientes en todo el mundo, que señalaba que el mejor sistema de salud del mundo era el de Dinamarca porque " proporciona a los daneses atención médica mayoritariamente gratuita y se financia principalmente a través del impuesto sobre la renta. Todos los residentes permanentes tienen derecho a una tarjeta nacional de seguro médico y la mayoría de los exámenes y tratamientos son gratuitos". Los resultados de este estudio pueden verse en www.cignaglobal.com/blog/healthcare/top-10-countries-best-healthcare-system.

Ahora bien, el sistema de salud danés no aparece como el mejor del mundo de acuerdo con otras mediciones.

Taiwán es el mejor, según el análisis realizado por la revista estadounidense CEOWORLD, que en su sitio web se describe como "una revista de negocios líder en el mundo para directores ejecutivos, directores financieros, profesionales ejecutivos de alto nivel, líderes empresariales y personas de elevado patrimonio". De los 110 países estudiados, Taiwán ocupa el primer lugar con una puntuación de 78.72 sobre 100 en el Índice de Atención Médica. Dinamarca aparece en el lugar 24 y México en el 45. Este análisis está en ceoworld.biz/2024/04/02/countries-with-the-best-health-care-systems-2024.

Otro estudio, realizado por el Legatum Institute, un grupo de expertos (think tank) con sede en Londres cuyo objetivo es "descubrir cómo los individuos, las familias, las comunidades y las naciones pueden volverse más prósperos", califica al de Japón como el mejor sistema de salud del mundo. En su índice de 167 países, Dinamarca aparece en el lugar 18 y México en el 79. Los resultados de este estudio están en www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-best-healthcare-in-the-world.

Para ver el atraso de nuestro país en la materia, comparemos un dato fundamental, el del número de camas de hospital por cada 10 000 habitantes: Japón 127.2, Taiwán 74.0, Dinamarca 25.1, México 10.2

El gobierno de AMLO concluirá dentro de sólo 165 días y le será imposible cumplir su promesa, más bien ocurrencia, de darnos a los mexicanos "el mejor sistema de salud del mundo".