Diez mandamientos para un ciudadano fiel

Esta Semana Santa vale la pena traer a la reflexión la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium La Alegría del Evangelio del Papa Francisco referente al mandato a toda la comunidad católica sobre la obligación de participar en la vida política de nuestra comunidad y no quedarnos ajenos a lo que gobernantes determinan como nuestro destino sin que hagamos algo para cambiarlo.

“220. En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que «el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral»[180]. Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía.”[i]

Ser un ciudadano fiel es una virtud y participar en la vida pública, en la vida política de nuestras comunidades, es obligación moral de todo ciudadano. En el proceso electoral federal y local concurrentes del año 2021 la participación ciudadana a nivel nacional que votó fue del 52.66% de una lista nominal de electores de 93’328,771 ciudadanos. En el estado de Chihuahua la participación ciudadana solamente alcanzó el 46.73% de una lista nominal de 2’894,525. Nos alejamos casi el 6% del promedio nacional. Pero la participación promedio de los distritos federales (del 1 al 4) que comprenden a Ciudad Juárez fue aún menor, solamente el 38.85% de los ciudadanos salieron a votar, debajo de la media nacional en 13.81%.

La situación en el país nos convoca a participar más que nunca. La inseguridad, la desesperanza, la mortalidad y el miedo que imperan en el país derivados de la política destructora y corruptora que ha dictado desde el día uno de su gestión el Presidente de la República junto con su grupo gobernante, no nos permiten dejar pasar esta oportunidad de decidir, con nuestro voto y participación activa, el destino de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país.

Por ello me permito proponer a la ciudadanía chihuahuense los siguientes mandamientos del buen ciudadano para cumplirlos en el presente proceso electoral:

Cuidemos fervientemente nuestra credencial de elector, no se la entreguemos a nadie a cambio de nada. Si los funcionarios del INE (Capacitadores asistentes electorales) tocan a nuestra puerta para invitarnos a ser funcionarios de casilla, aceptemos gustosos. Es un honor y una responsabilidad que probablemente solo nos toque una vez en la vida. ¡Ábrele la puerta al CAE! Si algún amigo o familiar nos invita a ser representante de casilla de un partido político y coincidimos con la propuesta política, aceptemos, ayudemos a cuidar nuestro voto, de nuestra familia y de nuestros vecinos. ¡Que los votos se cuenten bien! Si no coincidimos especialmente con un partido político, atendamos la convocatoria de las organizaciones ciudadanas para ser observadores electorales. Vigilemos que la jornada electoral en nuestra casilla transcurra de acuerdo con la ley. Informémonos antes de decidir nuestro voto, escuchemos lo que proponen las candidaturas a los distintos cargos, contrastemos sus propuestas, revisemos sus trayectorias y resultados, veamos los debates y tomémonos el tiempo para decidir cuál es la mejor opción. No caigamos ni permitamos que nuestros vecinos y familia caigan en una estafa electoral, que cambien su voto por dinero, por una despensa o por un apoyo. Los programas sociales son nuestro derecho nadie nos puede condicionar o intercambiar ese derecho por nuestro voto. Debemos denunciar públicamente y ante las autoridades toda irregularidad. Si tenemos clara nuestra intención de voto y a qué candidatos queremos apoyar, participemos en las campañas, toquemos puertas, convenzamos a nuestra red de amigos y familia de sumarse en las muy diversas actividades que requieren de nuestra participación voluntaria y activa. Usemos nuestra voz para opinar de los distintos problemas que nos aquejan en nuestra calle, colonia, barrio, pueblo, comunidad o ciudad y propongamos soluciones de atención a los mismos. Esto lo podemos hacer en nuestras redes sociales, en reuniones o asambleas vecinales, en los foros y espacios ciudadanos de encuentro con las distintas opciones políticas. El domingo 2 de junio ubiquemos nuestra casilla y salgamos a votar, temprano, animosos, convencidos y en familia, invitando a todos nuestros amigos, vecinos y conocidos a hacer lo mismo. No hemos terminado, participemos de todos los esfuerzos ciudadanos para cuidar que los votos lleguen a buen destino y se resguarden de manera segura de cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana.

Este proceso electoral no es igual que los anteriores y recientes; el Presidente no respeta la Constitución ni la ley, está decidido a ganar a cualquier costo, no cree en las instituciones electorales conformadas por ciudadanos para cuidar de la democracia. Tiene años intentando debilitarlas y destruirlas, no es novedad. Tiene más de 30 sentencias que acreditan sus diarias, permanentes, sistemáticas y graves infracciones. Esta es la última llamada para que los ciudadanos chihuahuenses, valientes, nobles y leales protejamos y velemos por la permanencia de nuestros valores, por la vida, la verdad y la libertad.

Dijo el Papa Francisco en 2013 y hoy es más vigente que nunca:

“240. Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad[188]. Sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental, que no puede ser delegado, en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Este papel, en las circunstancias actuales, exige una profunda humildad social.”[ii]

Esto es lo que debemos buscar y exigir a las candidaturas para que se ganen la oportunidad de ser gobernantes en esta elección, somos 3’085,617 de chihuahuenses con derecho a votar; ¡Es la hora de luchar!

