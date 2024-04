Además de tapar baches… hacer valer a los juarenses

Así que ante las recién iniciadas campañas para llegar a la Presidencia Municipal quise iniciar una charla con una ciudadana juarense con esta pregunta: “¿Qué esperas del próximo presidente municipal?” La respuesta fue… “¿Qué espero?” … Y después de pensarlo me dice: “nada”. Ahí hubiera terminado nuestra plática si ella misma no continúa elaborando la pregunta correcta: “Más bien, ¿qué me gustaría que hiciera el próximo presidente municipal?”

¡Oh, sí! ¡Muy bien! … ¡Esa es la pregunta!

De inmediato tomó nuevamente la palabra e inició con el tema que aqueja a todos los que aquí vivimos: “¡las calles! que las calles, todas las calles, estén bien. Y no me refiero, decía, solo a que no tengan baches… ¡Eso es lo mínimo! También deben estar bien señalizadas, pintados los carriles y que sean seguras ¡debe haber alguien preparado para hacer que funcionen bien!”, agregó.

El próximo presidente municipal debe ser alguien que dé trabajo, pero no necesariamente en la maquila, sino que ponga en marcha programas del propio municipio para no estar dependiendo de que el Gobierno del Estado o la Federación no nos den dádivas cuando se acuerden… finalmente ¡qué nos hagan valer a los juarenses!

Continuamos la plática en otro sentido, pero lo poco que me dijo en palabras me dio mucho en qué pensar; sí, todos pensamos en los baches y quienes están en la administración presumen la pavimentación de ¡cientos de calles!, aunque se trate de solo unas cuantas cuadras y, dicho sea de paso, no dan más detalles de cuántos kilómetros o metros cuadrados se trata para de perdido hacer un cálculo de cuánto costó o estimar avances en infraestructura: información a medias, publicidad engañosa.

Por mi parte, el cierre de su plática me dio mucho en qué pensar. Necesitamos un presidente que:

Haga valer a los juarenses ante la necesidad de hospitales que se han quedado a medias.

Que haga valer a los juarenses y reclame las escuelas que tanta falta hacen a los niños y jóvenes juarenses; que se dé una vuelta y vea que los niños tomas clases en contenedores, ¡vaya condiciones óptimas para el aprendizaje!

Que nos haga valer y no permita que las maquiladoras nos dejen su basura, por más trabajos -mal pagados- que ofrezcan, y que vea por la aplicación de normas y hasta impuestos para contrarrestar los problemas deshechos que ocasionan: no porque hagan sus inversiones todo es dulzura; si no les fuera conveniente no escogerían esta localización.

Que reclame programas para las mujeres: sabiendo que aquí el problema de la violencia intrafamiliar y feminicidio es mayúsculo, ¿cómo es que se pueden dejar pasar esas cosas sin alzar la voz?

Que haga valer a la niñez juarense, para que los niños no vaguen en las calles porque les quitaron las guarderías y escuelas de tiempo completo, un lugar seguro para esperar a sus madres mientras trabajan, ¿cómo sabiendo que aquí la mayoría de los hogares tienen jefatura femenina?

Que se preocupe por las obras que tienen por realizar otras instancias de gobierno, para no sacar a relucir la nula coordinación e interés que se tiene sobre los planes que se tienen en la ciudad, ¿qué acaso no se debe tener interés en lo que se tiene planeado para la ciudad? Eso para no verse el rol fatal de echar la culpa de que las calles se abren en cuanto se pavimentan, como si fuera una mala consigna, más aún cuando las obras que se hacen son para beneficio de los juarenses.

Que se preocupe para que otros niveles de gobierno tomen sus responsabilidades de acuerdo a sus facultades, por ejemplo, la situación de los migrantes, ¿no bastaron 40 muertes? ¿O la situación tan precaria y las historias que viven decenas de miles de personas que nos atañen simplemente porque compartimos con ellos esta ciudad?

Que cuide los recursos naturales y económicos para hacer valer el bienestar de los juarenses y no propicie la expansión de la ciudad que tan caro han pagado cada uno de los juarenses, mucho menos en zonas de riesgo.

Que hable la verdad y no calle para congraciarse según convenga, tanto al dirigirse con personajes el sector público, como del privado.

Que haga valer la percepción de los juarenses, porque no se trata de algo personal: más bien es el espejo de lo que se ve más allá del círculo de los aduladores.

Tapar baches, es lo mínimo. Celebro haberme encontrado con una persona que motivó en mi pensamiento… mas debo agregar que antes de decir su última frase “Qué haga valer a los juarenses”, afirmó: en estos años, yo no he visto que se haga nada.