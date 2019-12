Van equipos a darlo todo en torneo de voleibol

Nuevo Casas Grandes.-Una jornada más es la que se ha programado para esta semana en actividad del tornero municipal de voleibol temporada “Jorge Luis Nájera Miramontes” que se juega en los gimnasios “José Luis “Satanás” Arroyos” y Las Misiones en ambas ramas.

JUEGOS VARONILES EN EL “JOSÉ LUIS ARROYOS”

Martes 3

6:00 Cobach vs UTP

7:00 Benito Juárez vs Cobras CETIS 93

8:00 Benito Juárez vs Profes 91

9:00 Vaqueros vs Búfalos del ITSNCG

Jueves 5

6:00 Vaqueros vs JEOC

7:00 UTP vs JEOC

8:00 Vaqueros vs Profes 91

9:00 Flores Magón vs ITSNCG

Viernes 6

6:00Búfalas del ITSNCG vs UTP (Femenil)

7:00 Gacelas vs Policía Vial (Femenil)

8:00 Fray Felipe de Jesús vs Profes 91 (Varonil)

9:00 JEOC vs Indios UACJ (Varonil)











FEMENIL GIMNASIO “LAS MISIONES”

Martes 3

6:00 Fray Felipe de Jesús vs Cobras CETIS 93

7:00 Lolitas vs COBACH

8:00 UTP vs Indias UACJ

9:00 Scorpio Pole vs Gacelas

Miércoles 4

6:00 Policía Vial vs JEOC

7:00 JEOC vs UTP

8:00 Gacelas vs Blas Pascal

9:00 Fray Felipe de Jesús vs Cobras CETIS 93

Jueves 5

6:00 Cobras CETIS 93 vs Jaguares

7:00 Jaguares vs Blas Pascal

8:00 Policía Vial vs Búfalas ITNCG

9:00 UTP vs Grey

Viernes 6

6:00 Lolitas vs Indias UACJ

7:00 JEOC vs Cobras CETIS 93

8:00Indias UACJ vs Fray Felipe de Jesús

9:00 Grey vs Lolitas

