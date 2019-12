Se agrava el problema de baches

Nuevo Casas Grandes.- Ante la constante queja de la ciudadanía por los baches en las calles de la ciudad, el Secretario del Ayuntamiento, Javier Mendoza comentó que las lluvias y el recorte de recursos federales han dificultado la pavimentación en este municipio.

Durante las últimas semanas se han incrementado las quejas de la ciudadanía ante los baches, y las malas condiciones de las carreteras de Nuevo Casas Grandes, en algunas colonias se ha vuelto intransitable. Lo cual ha provocado daños a vehículos, así como descontento en la población, y con las precipitaciones pluviales que se presentaron en días pasados, el caos en las calle aumentó.

Con motivo de lo anterior, se acudió a Secretaría Municipal, donde Javier Mendoza, dio a conocer está por terminarse el contrato con la máquina que se estaba utilizando para el tema de los baches. De igual modo, señaló que afortunadamente llegaron las lluvias a la región, pero eso en desventaja complica en el tema de los baches, para avanzar en los trabajos que se habían comenzado.

“Sabemos que no es un problema de hoy, nuestro pavimento, de Nuevo Casas Grandes, donde son calles muy amplias, muy abandonadas, deterioradas, pero que eso no nos exime la responsabilidad de tener que atender ese problema”, mencionó el funcionario municipal.

Aunado a ello, añadió que son dos cosas las que dificultan el trabajo en cuanto a los baches, uno de ellos es que no hay recursos como regularmente había en otros años, “ahora con la llegada del nuevo Gobierno Federal se acabaron todos los programas de inversión pública y eso limita a vivir exclusivamente de participaciones y del predial que paga la comunidad, y con eso tenemos que hacerle frente a todas las necesidades de la misma comunidad, entre ello desde luego lo que la gente más nos ha pedido, que es el tema de los baches”, dijo.

También comentó que se ha avanzado hasta donde se ha podido, pero que cada que llueva se retrasa el trabajo, y crece el rezago, porque el pavimento está en muy malas condiciones.

Con relación a lo anterior, el Secretario Javier Mendoza Valdez, informó que a principios del año que entra, la actual administración municipal 2018 – 2021, está considerando juntar varias partes de los esquemas de presupuesto que se tienen para tener la mayor parte posible para los baches.

“El año que entra se está planteando de que pudiera haber un sistema de re bacheo frío, que eso permitiría tener no una o dos cuadrillas, sino 8 o 10 a la vez, que pudiera ser más rápido, más eficiente, un método que se está usando en el centro del país, situación de que llueve mucho se ha desgastado mucho, y se han utilizado otros tipos de material que es amigable con la naturaleza, que no se tiene que calentar, que incluso con el agua, aire, sequia no se tiene problema para colocar, yo creo que con el nuevo esquema se podrá avanzar más de lo que hasta ahorita se ha avanzado, se ha hecho lo que se ha podido”, expresó Mendoza Valdez.

Sin embargo, el recurso no se tenía destinado para los baches, se pensaba que se tendría suficiente dinero para recarpetear varias calles pero no es posible, se acabaron y cerraron todos los programas de Gobierno Federal.

Aun cuando el gobierno del Estado opera otros programas, atienden otro tipo de necesidades.

Aunado a ello, explicó que la base a la Ley de Coordinación Fiscal, de cada 100 pesos, 80 se van a gobierno federal, para programas de asistencia social, de los 20 restantes 16 pesos se quedan en el Estado, y solamente 4 pesos en el municipio, y con eso se tiene que hacer frente a las situaciones del municipio. Esto lo dio a conocer a razón de dimensionar el poco recurso que ejerce el municipio. “Con derecho exigimos resultados de parte de gobierno para sacar adelante las necesidades más apremiantes, son válidas las opiniones de la gente, pero hay que ser conscientes de que nosotros solo ejercemos 4 de los 100 pesos de los impuestos que pagamos”, finalizó el funcionario.









