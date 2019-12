Pierde familia su vivienda en incendio en la colonia Reforma

Nuevo Casas Grandes.- Una familia vio perdido casi todo su patrimonio cuando el inmueble donde vivían pero que de momento no estaban habitando, sufrió un incendio que salido de control porque cuando los vecinos se dieron cuenta de las llamas ya era demasiado tarde, en hechos ocurridos en calles de la colonia Héroes de la Reforma.

De esta manera se confirmó que en el evento no hubo ninguna persona lesionada aunque sí se registró la pérdida casi total de la vivienda de dos pisos, ocurrida por causas desconocidas aunque se sospecha de un corto circuito provocado al parecer por una conexión eléctrica defectuosa.

Fue a las 10:03 de la noche de anteayer cuando los elementos del Departamento Municipal de Bomberos y Protección Civil fueron avisados de que se estaba registrado un incendio en una vivienda ubicada en las calles Galeana y Primera Lerdo de Tejada.

Al acudir al sitio, los de Protección Civil vieron que ya estaban presentes también los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y los de la Policía Vial, quienes se encargaron de acordonar el área para evitar que alguna persona resultara afectada.

Asimismo, los Bomberos vieron que el fuego ya estaba muy avanzado y fuera de control, por lo que se movilizaron de inmediato para evitar que las llamas alcanzaran las propiedades vecinas.

Sin embargo, aunque los apagafuego lograron controlar y sofocar el incendio, no pudieron evitar que la vivienda quedara casi por completo siniestrada hasta su piso de arriba, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas pues la familia según dijeron vecinos, tenía días que no habitaba la casa.

