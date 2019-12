Janos.- “No tenemos el apoyo del Gobierno, pero sí del pueblo”, expresó Fanny Hernández hija de Héctor Mario Hernández, uno de los detenidos en el municipio de Janos por el caso LeBaron, quien mencionó que su familia se encuentra arreglando las cuestiones legales y que los habitantes de Janos son quienes organizan el cierre de la carretera.

Luego de que los familiares de Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, fueron recibidos por el Gobernador del Estado, Javier Corral, durante su visita al Entronque Palomas, “recibimos muy mala atención de él”, expresó la familia, dieron a conocer que se dan cuenta que solo tienen el apoyo del pueblo y no del gobierno.

Se había dicho, que la familia tomaría de nuevo la carretera que conecta a Janos con Nuevo Casas Grandes, Agua prieta y Ciudad Juárez, a lo cual Fanny Hernández, comentó que ella y su familia por el momento están atendiendo la parte jurídica de su padre y tío, pero que los habitantes de la comunidad de Janos son quienes tienen la iniciativa del bloqueo de la carretera, ante la molestia que sienten por la actitud del Gobernador Javier Corral.

“Hubiéramos venido más conformes si solo se nos hubiera dado una palmadita en la espalda y nos hubiera dicho, si en otro día los atendemos, pero no, la atención pésima, se nos atendió solo por no decir que no se nos había atendido”, señaló.

De igual modo, dijo que Javier Corral mencionó que son 4 los detenidos, y no 2, lo cual causó confusión en la familia, cuestionando por qué se les maneja tanta información diferente, pero aceptó que si tenía conocimiento del caso.

“Del Fiscal Nava, no tenemos anda que decir, él fue muy amable y ofreció su apoyo, pero el Gobernador dijo otra información muy distinta a la que nosotros ya habíamos entregado al Fiscal en Juárez”, mencionó Fanny Hernández.

Aunado a ello, dijo que Javier Corral, les comentó durante el acercamiento que tuvieron el día de ayer con él, que si se manifestaban se les iba a detener, “eso lo tomamos como amenaza, es una manera de que nos callemos, amarrarnos, pero no nos vamos a detener”, enfatizó.

Así mismo, comentó que la familia, están viendo las cuestiones legales, y que se encuentran agotando todos los medios que tienen, ya que la autoridad no les ha ayudado. Fanny, su familia y habitantes de Janos, esperaban un apoyo por parte de Gobernador de Chihuahua, pero no fue así.

“En caso de que la comunidad quiera cerrar de nuevo la carretera,

También mi familia apoyará así como nos han estado apoyando ellos, pero es la gente del pueblo quien lo está organizando”, explicó.

“No tenemos el apoyo del Gobierno, pero sí del pueblo, y nos gustaría que la gente viera los puntos de vista de Gobierno y de la familia que lean las notas que están saliendo, y que decidan a quien apoyar”, comentó vía telefónica para este medio.

De igual modo, añadió que las únicas autoridades que han tenido acercamiento con la familia han sido la Comisión Estatal de Seguridad, y el Fiscal Zona Norte, Jorge Nava.

Por último, Fanny Hernández, mencionó que su familia teme por su seguridad, pero que no pueden dejar solos a su padre y tío, quienes fueron detenidos el pasado domingo por supuesta vinculación en la masacre de las familias de LeBaron, hecho sucedido en el mes de noviembre del año en curso.

Con motivo de lo anterior, la familia Hernández, decidió desistir ellos del bloqueo de carreteras, por seguridad, sin embargo las personas de Janos y de colonias aledañas a ese municipio, ha decidido apoyar a la familia realizando ese tipo de manifestaciones.

“Tenemos miedo de nuestra integridad, pero tenemos más miedo dejarlos ahí”, concluyó Fanny Hernández.

