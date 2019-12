Benefician a 23 personas con taller de crecimiento personal

Nuevo Casas Grandes.- La escuela para padres ONEAMI, benefició a 23 personas con un taller de crecimiento personal, buscando superar situaciones para un mejor desempeño, informó Lizdebeth Castro, directora de esta asociación.

La Asociación Civil de Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, ONEAMI en Apoyo con la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (Fechac) y el DIF Estatal de Chihuahua beneficiaron a través del Consejo Ciudadano a 23 participantes en un Taller de Crecimiento Personal.

El cual fue impartido en el Centro comunitario Leona Vicario, durante 10 semanas, teniendo una sesión por semana, cumpliendo con 20 horas de participación.

Lizdebeth Castro, Directora de ONEAMI en la localidad, mencionó que este taller tiene como objetivo; desarrollar capacidades y superar situaciones personales modificando actitudes que ayudarán a desempeñarse mejor como personas.

Una de las personas participantes al taller compartió estas palabras: “Me gustó mucho, me llevo a reflexionar muchas cosas, que el diario vivir no nos hace detenernos un poco y analizarnos, vernos a nosotros mismos, de la manera que nos conducimos a diario, me gusto mucho porque me hizo analizar, me marco mucho la cuestión de que los otros piensan y sienten, todas las dinámicas y todo el taller deja muchos beneficios para mí, me llevo para trabajar todo lo que hay que trabajar en mi árbol, en mi futuro, agradezco mucho, me gusto la manera de impartir el taller”.

Esta asociación de ONEAMI, constantemente realizan diversos talleres, con la finalidad de dar herramientas a las personas para superar situaciones personales, y que puedan continuar con sus actividades diarias, desempeñándose de mejor manera.

