Va a ser difícil, dice Máynez a candidatos de MC

Ciudad de México.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se quejó de la desigualdad en la competencia ante las y los candidatos de su partido en la Ciudad de México a los que tomó protesta.

"Yo le pido a las candidatas y a los candidatos que se las crean. Va a ser difícil, no van a tener cobertura, no van a tener igualdad de condiciones", dijo Álvarez Máynez enfundado en una playera negra con la leyenda "Cheerto" en letras amarillas que regaló el candidato a jefe de Gobierno, Salomón Chertorivski.

En el templete había unos 60 candidatos, candidatas y candidates, como repetía Chertorivski, de playeras negras con un águila naranja en el pecho y tenis también naranjas fosforescente, "fosfo fosfo", donde Álvarez Máynez se quejó de que el Tribunal Electoral le acaba de tirar ocho spots con el voto de calidad de una magistrada.

"Es el tipo de cosas a las que ustedes se van a enfrentar. A mí me dicen que estoy de vacaciones, aunque soy el único que está trabajando. (...) Lo van a decir de ustedes, los van a tratar de ignorar, los van a tratar de hacer sentir menos por no tener su dinero, por no tener todo lo que van a tener. Pero a ellos les sobrarán lonas, les sobrarán templetes, pero les falta la dignidad, les falta la honestidad y la integridad y las propuestas y las causas que nosotros sí tenemos", arengó en medio del grito de "¡Presidente!" "¡Presidente!" que compitió con el de "¡Portero!" "¡Portero!".

Las 300 personas que llegaron al jardín interno de la Colonia Portales, donde los meseros recomendaban no tirar los vasos desechables porque ya no había, celebraban al portero del América en los 80, Adrián Chávez, sentado ahora en la delantera izquierda como candidato a Alcalde en Xochimilco.

Salvo el mundialista, que celebró su constancia de candidato mostrando el puro despeja balones, la mayor parte de los aspirantes eran desconocidos.

Se informó que llegarían los aspirantes a cargos federales, pero las más conocidas, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, no se presentaron.

"Vamos a remontar esta contienda, esta es la ciudad de las personas más informadas, de las personas que saben que pueden cambiar las cosas", dijo George, como lo llamó Chertorivski, el candidato que estrenaba tenis blancos con su nombre bordado en letras naranjas.

Los dos candidatos acusaron a "la vieja política" que equiparaban más con el PAN y el PRI que con Morena.

De hecho, poco criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha defendido al gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, o a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Chertorivski planteó cuatro propuestas a Álvarez Máynez, entre ellas construir un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, aunque no dijo dónde.

El candidato presidencial aceptó la idea, aunque dijo que el antiguo lago de Texcoco será lugar de un bosque, algo que ya se está construyendo.

El evento acabó con música de spot como ruido ambiente de estadio de fútbol.

"Máynez, Máynez, presidente Máynez", fuegos artificiales pálidos en la mitad del día y ruido de aire de lanzadores de confeti. Tenía que salir confeti, pero los manzanares estaban vacíos y sólo salió aire.