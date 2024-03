Pide Taddei a AMLO prudencia

Ciudad de México.- Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los adversarios buscan un "golpe técnico" en la elección presidencial, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió prudencia.

"Con respecto al golpe técnico que plantea la Presidencia de la República, esperemos que eso sea imposible de realizar. Yo creo que en este momento que estamos de campañas, todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales.

"Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos. Que el ciudadano se decante por una fuerza política o por otra", indicó.

El miércoles, en su conferencia mañanera, el presidente nuevamente habló sobre la elección.

"Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres", afirmó el mandatario.

La presidenta argumentó que el INE está trabajando en lo que le toca, y no está "gestando" algo contra el proceso electoral.

¿Considera que el presidente ya se está metiendo a este proceso electoral?, se le preguntó.

"No vamos a juzgar, eso solamente lo va a juzgar el Tribunal Electoral al momento de la calificación de la elección. Nosotros lo que hacemos todos los días es: a queja recibida, denuncia recibida, se le da un tratamiento de cauce, el cauce institucional que tiene el INE", añadió.