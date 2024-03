Lamenta Sicilia olvido a víctimas en sexenio de AMLO

Cuernavaca, México.- El activista y poeta Javier Sicilia lamentó que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador las víctimas de la violencia hayan pasado al olvido.

"Pasa (López Obrador) a la historia como el gran traidor, podrán ahorita celebrarlo, pero pasará a la historia como el gran traidor, la verdad siempre será la verdad y tarde o temprano emerge", acusó Sicilia a 13 años de creado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, luego del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia.

El escritor lamentó que López Obrador haya rechazado recibir a la madre buscadora Cecilia Flores en Palacio Nacional en días pasados.

"Ceci Flores nos representa a todas las víctimas, y escupirle, al darle la espalda a Ceci Flores, como no la dio a nosotros, como se la ha dado a las madres de los desaparecidos, es volver a escupir sobre nuestra cara", dijo a medios frente a Palacio de Gobierno de Morelos.

El ensayista opinó que la colusión entre autoridades federales y estatales con el crimen organizado soslayó la posibilidad de dar justicia a las víctimas de la violencia y de localizar a las personas desaparecidas en el país.

En su mensaje, Javier Sicilia anunció la decisión del movimiento de no votar el próximo 2 de junio.

"Cada vez es peor, tenemos, no que transformar este país, está podrido en la transformación, es el reciclaje de la basura y la criminalidad, lo ha demostrado López Obrador, necesitamos refundar a la nación y eso sólo lo va a lograr la ciudadanía y las organizaciones sociales, no los partidos que están corrompidos, coludidos con el crimen", advirtió.

"Lo dijimos desde hace tres años, si no hay una paz nacional, si los partidos no limpian sus filas, etc, pregúntense cuando vayan a las urnas por qué cártel van a votar, porque en las urnas están los cárteles de uno y otro lado, y de eso estamos hasta la madre ya y por eso no vamos a hacer ese camino (electoral), estamos en una resistencia, como lo hacen los zapatistas, como lo hace la reserva moral de este país", añadió.

Sicilia leyó un pronunciamiento tras el asesinato de siete personas en Morelos en 2011, entre ellos su hijo, hecho que dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

"Desde entonces, no hemos dejado de repetir cada año las mismas críticas, los mismos diagnósticos, las mismas exigencias y las mismas propuestas. Esta labor ha sido agotadora, desesperanzadora y, sobre todo, dolorosa. Agotadora porque no hemos dejado de hablar al vacío; desesperanzadora, porque el efecto de nuestras palabras y acciones no alcanza para pensar que la crisis terminará; dolorosa, porque la sangre continúa inundando el país con más asesinatos, más desapariciones, más fosas clandestinas, más extorsiones, una impunidad casi absoluta y, especialmente, porque las familias de las víctimas permanecen en el abandono", expuso.

"Una vez más, México perdió un sexenio encabezado por un traidor indolente e incapaz de ver más allá de sus intereses personales y de partido. Si acaso hay algo bueno que decir de él, es que ha confirmado que todos los partidos políticos en México, incluido el suyo, son negocios oscuros de camarillas criminales, cuya única preocupación es conseguir votos para seguir administrando el infierno que crearon y que sexenio tras sexenio ahondan".

Para el movimiento las próximas elecciones no auguran otra cosa.

"La candidata del partido en el poder se limita a repetir por la tarde lo que el presidente pronuncia en la mañana. Ella carece de un diagnóstico claro de la realidad y, por lo mismo, de agenda propia. Lo único que heredará, de llegar al poder, serán los nexos con el crimen, el discurso populista y la actitud autoritaria y autócrata de López Obrador.

"La otra candidata, la de la mal llamada oposición, representa a los partidos que convirtieron este país en una enorme fosa común; nada de lo que haga o diga borrará los vínculos y negocios que crearon con muchos de los personajes más nefastos de la clase política y de los poderes fácticos. El tercer candidato carece de seriedad. Es el rostro de la improvisación infantil de un partido sin coherencia ideológica, sin bases sociales y con una lógica tan depredadora y criminal como la de sus contrincantes", resumió.

El poeta recordó que en 2012 y en 2018, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llamó a abrir canales de diálogo con quienes aspiraban a llegar a la Presidencia, con el objetivo de aportar ideas para detener la guerra y sus dolorosas consecuencias.

"Esta vez no lo haremos. ¿Qué podemos decir que no hayamos ya dicho? ¿Qué podemos esperar de las candidatas y el candidato que no sea el desprecio y la traición cuando lleguen al poder? Ese ha sido su accionar: condescender y abjurar", criticó.