Si quieren guerra, la van a tener: 'Cuau'

Ciudad de México— El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que el senador Germán Martínez fue "despedido" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por mal elemento.

Esto, luego que el legislador morenista propuso ayer "estrenar" la Ley de Juicio Político y Declaración de Juicio de Procedencia recién aprobada y desaforar al mandatario estatal, señalado por su presunta participación en una red de lavado de dinero.

"Si quieren guerra, guerra van a tener, yo no me voy a quedar callado", dijo Blanco Bravo en entrevista con medios locales.

El gobernador no descartó que integrantes de Morena estén detrás de las acusaciones en su contra y que además involucran a miembros de su familia y colaboradores.

"Les digo a todos los políticos que no les tengo miedo, estoy y voy de frente, te pueden clavar el puñal en cualquier momento", dijo.

"Que se ponga a chambear, no sé ni de qué estado es, se está metiendo en el Estado de Morelos. Él estuvo en el IMSS, ya lo investigué y por mal elemento lo corrieron, él tiene que asumir su responsabilidad, tuvo unas finanzas malísimas cuando estuvo en el IMSS".

Al término de la ceremonia de Izamiento de Bandera por el aniversario de la Independencia de México, Blanco acusó a los titulares de la CDHM y de la Fiscalía de Morelos y al abogado Enriques Paredes de ser un "grupito" al servicio del ex Gobernador Graco Ramírez.

Paredes, abogado de Morelos que denunció a Blanco y su círculo cercano de triangular recursos, expresó temer por su seguridad.

"Tú serás responsable lo que me ocurra a mi persona, a mi familia. Tú eres el denunciado, desmiente las acusaciones con pruebas. No me amenaces. Yo soy un simple ciudadano, que ejercí un derecho de denunciar. Soy Morelense, y tú no me vas a expulsar de mi estado", anotó en su cuenta de Twitter.