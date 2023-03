Se destapa Gustavo de Hoyos, exlíder de Coparmex, para 2024

Ciudad de México.- El empresario Gustavo de Hoyos anunció ayer su interés de competir por la Presidencia de la República en 2024.

Mediante un posicionamiento, se declaró listo para encabezar el proyecto de la ciudadanía y se comprometió a tomar como estandarte la propuesta que se viene construyendo a partir de la convocatoria del movimiento Unid@s, tras advertir que los políticos han fallado sexenio tras sexenio, de forma recurrente.

"Soy orgullosamente norteño y fronterizo, no vivo de la política, y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto hacia el 2024", señaló el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De Hoyos convocó a los ciudadanos a atreverse a llevar a uno de ellos a la Presidencia, para que todos juntos tomen las decisiones, en lugar de unos cuantos políticos que pretenden hacerles pensar que deben conformarse con su "mediocridad de siempre".

Indicó que para lograr la transformación se requieren cambios drásticos, por lo que propuso que todos los mexicanos puedan elegir la escuela o la clínica pública o privada que necesiten, la cual sería pagada por el Gobierno.

Aseguró que los recursos sí alcanzan, pero de lo que se trata es de poner el dinero en donde debe estar y gastarlo bien.

Planteó también un nuevo acuerdo con Estados Unidos, para abrir la frontera sin límites a la inversión.

"Juntos mexicanos y americanos hacer más negocios, que haya más trabajo para todos, aquí y allá. Y con ello desaparecer el muro fronterizo, y que todos podamos ir y venir de un país a otro, sin restricciones", indicó.

En materia de combate a la delincuencia propuso evaluar todas las opciones, incluida la pena de muerte, la cadena perpetua, la extradición automática y la cooperación total entre México y Estados Unidos.

"Yo me voy a sentar a negociar con Biden y no con la mamá del Chapo", afirmó.

De Hoyos se refirió también a la violencia de género, ante la que planteo acabar con los feminicidas, violadores y parejas violentas, y hacer "lo que se tenga que hacer" y sin contemplaciones para que hijas, esposas y madres caminen tranquilas y vivan sin miedo.

"La ruta al México ganador se va a definir con la aportación de la gente de todo el país, y por esta razón es que me comprometo a tomar como estandarte la propuesta ciudadana que se viene construyendo con la convocatoria del movimiento cívico Unid@s", sostuvo.