Reta AMLO a Calderón a defender a García Luna

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a retar a Felipe Calderón para que defienda abiertamente a Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal del exmandatario panista que fue hallado culpable por cargos de narcotráfico en Nueva York.

Ayer, Calderón dijo a los medios en España que dudaba del veredicto emitido el mes pasado en la corte de Brooklyn y que la Fiscalía neoyorkina no presentó evidencias contra su exfuncionario, sino testimonios de criminales confesos, algunos de los cuales fueron capturados y extraditados en su Gobierno (2006-2012).

En su conferencia matutina de este martes, el presidente reaccionó a las declaraciones del panista y lo llamó para que abunde su defensa de García Luna y diga por qué no confía en la justicia de Estados Unidos, cuyas autoridades acusaron al exsecretario de ayudar al Cártel de Sinaloa.

"¿Cuándo íbamos a saber de que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón estaba aliado a un grupo de narcotraficantes?, ¿cuándo íbamos a estar viendo que es juzgado este señor García Luna y sale Felipe Calderón a defenderlo?, ¿no tienes por ahí la declaración de Calderón de esto?", cuestionó.

"Lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: 'no les creo, no hay pruebas', ojalá pudiese él (Calderón) ayudar y explicar qué hacía García Luna en su Gobierno, por qué considera que no hay pruebas y que le dé una explicación al pueblo de México y que defendiera a García Luna".

López Obrador sugirió al expresidente Calderón que presente una demanda contra las autoridades que llevaron el caso de García Luna, si es que considera que hubo una injusticia, pues con ello también defendería su dignidad.

"Podría él incluso presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando (a García Luna).

"Decía el Quijote, bueno, Cervantes: 'por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida', entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente, no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad, que es lo que debe importar más, ninguna otra cosa, la honestidad", añadió.

Desde un evento de aviación y turismo en Madrid, Felipe Calderón acusó que el caso de García Luna es utilizado por el Gobierno federal para perseguirlo políticamente y que esperaba de la Fiscalía de Nueva York un desfile de evidencias físicas.

"Por supuesto soy un hombre de leyes y, desde luego, respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo, en lo personal, tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no?

"Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que -por cierto- a la mayoría de ellos nosotros en nuestro Gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos", señaló.

Hace dos semanas, el 28 de febrero, AMLO ofreció su conferencia mañanera para que Calderón acuda a dar una aclaración sobre el trabajo de García Luna, pues el ex Secretario ya fue hallado culpable de colaborar con el narco.

"Entonces estamos esperando la aclaración. Es más, aquí está la tribuna", dijo.

-¿Lo invita?, se le preguntó.

"Sí, lo invito aquí, o sea, que nos explique su relación con García Luna", respondió.

Incluso, el mandatario aseguró que solamente habría un espacio para que Calderón diera su testimonio sin preguntas y sería útil al país, porque la conferencia mañanera es vista por muchos mexicanos.

"Y ahora, ahora si viniera aquí nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio, ¿y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente 'haiga sido como haiga sido', y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos", retó.

'Saludo a madre del Chapo no me avergüenza'

El presidente también reiteró esta mañana que no le avergüenza haber saludado a la madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en marzo de 2020, durante una visita a la sierra de Badiraguato, Sinaloa.

Contó que fue a supervisar una obra carretera en la zona del triángulo dorado del narcotráfico, región marginada donde prolifera la siembra de amapola y marihuana.

Durante esa gira se encontró con la señora Consuelo Loera Pérez, quien acudió para entregarle una carta porque las autoridades no permitían que las hermanas del "Chapo" visitaran al capo en Estados Unidos y entonces requerían de apoyo consular. Dijo que al ver a la madre del líder criminal decidió saludarla sin que ella se bajara de su camioneta porque es mayor de edad.

"Vamos hasta allá y nos explican cómo van (las obras) y es una pues, este, una lona, con las mamparas, hasta donde se pudo llegar, lo más alto, y rejas, entonces me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera y que quería hablar conmigo porque me quería entregar una carta.

"Termina la exposición del avance del camino, nos subimos a la camioneta y está la camioneta de la señora, dije, 'espérate, me voy a bajar', me bajé y la fui a ver porque es una persona mayor, la saludé y me dio la carta, me dijo: 'es que no permiten a mis hijas que lo vayan a ver allá (al "Chapo")', y sí, lo que decía en la carta era eso, la saludé y me fui, y ya, ese es el gran vínculo, escándalo", ironizó.

Tras recibir la petición, el presidente turnó el caso a la Cancillería para que se tramitara una visa para una hermana de Guzmán Loera y así cumplir con el apoyo.

"Fue tan privado todo y en secreto que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se la hicieran llegar a la Embajada y sí, le dieron la visa a una de las hermanas (del "Chapo"), un trámite, eso es".

El mandatario recordó ese caso mediático para recalcar que no significa un nexo con el crimen organizado, como han atribuido sus críticos.

"No tengo nada de qué avergonzarme, no establezco relaciones de complicidad con nadie, si no, ya me hubiesen destruido", dijo.

"Imagínense enfrentar una mafia de estos, los jefes de estos, porque estos son voceros, los capos de capos del poder económico, a veces son más prudentes los de la cúpula, los de arriba, que los achichincles, esos son los que se sienten más prendidos, los de mero arriba lo único que les preocupa es, estoy perdiendo dinero, no, ya no estoy ganando lo de antes, pero sigo haciendo negocios".