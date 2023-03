'Hay derecho a disentir', responde AMLO a marcha militar

Ciudad de México.- Ante la marcha de militares en CDMX y 15 ciudades más, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su Gobierno se respeta el derecho a la manifestación y la libre expresión de las ideas.

En la mañanera, López Obrador atribuyó las manifestaciones a una élite que defiende al antiguo régimen.

PUBLICIDAD

"Es que nosotros tenemos una alianza con el pueblo, no tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente, hay un sector, una élite que defiende al antiguo régimen, que son los que no están conformes, pero esto también es normal, tenemos que aceptar que pues hay quienes tienen una manera de pensar, de ser, y esto no significa polarización ni nada por el estilo", indicó el Mandatario federal.

"Al contrario, debemos celebrar que la gente se manifieste, que los que marcharon el domingo se respeten sus derechos de manifestación, libre expresión de las ideas, en una dictadura no se podría hablar, bueno, imagínense que en una dictadura se permitieran insultos a la autoridad como se dan todos los días a mi persona y no pasa nada, lo que hay que entender es que estamos viviendo afortunadamente un proceso de transformación".

El domingo, militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.

Los manifestantes reclamaron por la estrategia de "abrazos, no balazos", porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.

La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.

Sobre Paseo de la Reforma, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.

También se reportaron manifestaciones en Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Acapulco, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.

Algunos de los participantes portaban prendas verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban "¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!", "¡Libertad!" y "¡Justicia!", incluso cantaban el Himno Nacional.

Un participante de la marcha dijo a Reforma que salieron a las calles para reclamar que se actúe contra los militares pero no contra los delincuentes en las diferentes entidades en las que están los operativos.