SCJN no es partido de Oposición: Zaldívar

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un partido de Oposición, aseveró Arturo Zaldívar, presidente del máximo tribunal del País.

"La SCJN no es, ni puede ser, un partido de Oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional.", tuiteó el Ministro en medio de la renuncia de Eduardo Medina Mora.

Además, sostuvo que la Corte seguirá siendo independiente.

"La SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los DH de todas y de todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad. Ahí están nuestras sentencias, votos y debates. Lo demás no es sino retórica, casi siempre interesada. Seamos serios y responsables", agregó en su red social.

Diputados pidieron que se transparente la "causa grave" por la que el Ministro Medina Mora decidió renunciar al cargo y expusieron que se deben evitar los rumores y suposiciones de que se debe a investigaciones en su contra o a una violación a la autonomía del Poder Judicial.

"La Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del Gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional", expresó el jurista Diego Valadés en Twitter.

"Carecen de fundamento las insinuaciones de que está en riesgo la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros que han sido designados en el actual periodo de Gobierno son dos personas respetadas por su seriedad profesional y su probidad personal".