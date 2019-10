Impulsará Morena despenalizar aborto en todo el país

Ciudad de México— Diputadas de Morena anunciaron que impulsarán modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

En conferencia de prensa en San Lázaro, indicaron que dichas modificaciones incluirán un transitorio en el que pedirán a las Legislaturas locales armonizar sus leyes a la norma federal.

La diputada Paola González Castañeda detalló que la propuesta de Morena contempla reformas a los artículos 329, 330, 331 y 332 del Código Penal Federal.

Algunas de ellas, explicó, es incluir en el artículo 329 una definición de aborto que lo considere como tal después de las 12 semanas de gestación.

Además, propone que en el artículo 332 se establezca una pena de entre 3 y 6 meses de prisión o de entre 100 y 300 días de trabajo a favor de la comunidad a las mujeres que voluntariamente lo practiquen después de ese plazo. Las reformas establecen también que el delito se sancionará solo cuando se haya consumado.

Respecto a la Ley General de Salud, agregó que se plantea considerar la interrupción legal del embarazo como un tema de salubridad general y como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Señaló que si bien se reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal médico, también se establece la obligación de los servicios de salud de contar con personal "no objetor de conciencia" para garantizar la prestación de dichos servicios.

Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que el objetivo de la propuesta es garantizar los derechos de las mujeres independientemente de las preferencias personales.

"El enfoque principal es la garantía que tiene que dar el Estado mexicano. Decir lo que hemos repetido, venimos aquí para esas garantías, que cualquier concepción desde el punto de vista muy personal se quede en otro plano, que aquí estamos para discutir y resolver problemáticas sociales, problemáticas que se han regateado, pero que una mayoría responsable, que es la mayoría que somos, tenemos ese compromiso y esa convicción", expuso.

La morenista advirtió que no hay temas tabú y que el objetivo de las legisladoras de su partido es hacer una "representación sustantiva" de las mujeres.

"No hay temas tabú y nos parece que esa sería la representación sustantiva real, si hablamos de igualdad sustantiva, me parece que las legisladoras tenemos que hacerlo válido en una representación sustantiva en esta Legislatura de la paridad de género", indicó.

Para despenalizar el aborto a nivel nacional, se requieren reformas a los códigos penales de los estados donde sigue siendo un delito.

El Código Penal Federal solo aplica en hospitales del IMSS y el ISSSTE, que son federales.

La reforma a la Ley General de Salud no necesariamente obligaría a los estados a modificar sus códigos penales, pues no es una ley en materia penal.