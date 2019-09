Apela 'Bronco' sanción por firmas ante SCJN

Monterrey— Por considerar que el Congreso no es instancia adecuada para sancionarlos por anomalías en acopio de firmas, el Gobernador Jaime Rodríguez, y Manuel González, Secretario General de Gobierno, a nombre del Poder Ejecutivo, presentaron ayer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

González dijo que el caso toma como antecedente uno ocurrido en Durango, en donde el máximo Tribunal determinó que el Legislativo no era la instancia adecuada para sancionar.

El funcionario dijo que aún no hay un acuerdo sobre el otorgamiento de medidas cautelares ni su posible alcance.

"Todavía no lo acuerdan (la posibilidad de otorgar medidas cautelares), lo presentamos ayer y el acuerdo puede ser hoy o el lunes", expresó.

En el caso duranguense, la Corte dio entrada a la controversia presentada por el Presidente del Ayuntamiento de Durango, cuya destitución e inhabilitación fue dictada por el Congreso local, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que incurrió en promoción personalizada.

Como medida cautelar, la SCJN frenó la imposición de las sanciones.

El 19 de junio determinó que el Legislativo carece de atribuciones para investigar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa, como el que instruyó contra el Alcalde.

En el caso de Nuevo León, aún no se dicta ninguna sanción, pero el Congreso aprobó unas reglas procesales para desahogar el asunto.

González explicó que hasta ahora sólo se les ha notificado la decisión de iniciar el procedimiento para su publicación en el Periódico Oficial y que no se les ha notificado ni emplazado para comparecer como se estableció en el proceso acordado.

El funcionario confió en que el criterio que ya aplicaron en junio los ministros será el mismo que aplique en este caso.

"Ellos no van a estar en contra de su propia resolución, votaron unánimemente hace dos meses", dijo.

Por su parte, el Gobernador Jaime Rodríguez explicó que el alegato principal es que el Congreso no tiene atribuciones legales para sancionarlo.

"El Congreso no es una instancia que deba (sancionarme)", expresó el Bronco al concluir una gira por Galeana y Doctor Arroyo.

"El Congreso mismo está entrampado en su decisión porque (el Senador) Samuel García los está presionando para eso, porque Samuel tiene la obsesión de ser Gobernador, pero cuando cuando la gente es obsesiva pierde y yo tengo que defenderme con la ley".

Rodríguez cuestionó que el miércoles la Sala Superior del TEPJF desechara un recurso de inconformidad que había promovido al igual que el Secretario General de Gobierno, Manuel González, lo cual atribuyó a que los Magistrados obedecen a los partidos políticos.

"El Tribunal está siendo sometido a voluntades políticas, es muy simple".

En entrevista, el Gobernador acusó también una ilegalidad por ser supuestamente juzgado dos veces por el mismo hecho, ya que tanto la autoridad electoral y ahora el Congreso del Estado, como la Fiscalía Anticorrupción, tienen procedimientos abiertos para eventualmente sancionar el desvío de recursos públicos en el proceso de acopio de firmas para poder obtener su candidatura presidencial en 2018.





'Estoy como Nemo'

En medio de un procedimiento de sanción que podría llegar hasta su destitución, el Gobernador Jaime Rodríguez dijo estar solo contra todos y buscó apoyo entre pobladores del sur del Estado.

"¿Creen que he cometido algún error en el Gobierno?", preguntó durante la inauguración de un agroparque en el Ejido Tanquecillos, en Doctor Arroyo.

"Digan que no o sí", agregó,"porque aquí están los medios y luego van a decir que no me contestaron".

"Eres el mejor Gobernador de México", gritó entonces alguien entre el público.

"Tenemos que decírselo a los Diputados, porque ellos traen la presión del Senador Samuel García", expresó entonces el Gobernador.

Según Rodríguez, dará la pelea contra la sanción sin apoyo de nadie, y hasta se comparó con Nemo, el personaje de la película animada.

"Estoy sometido a juicio, sí, yo seré sometido a juicio y me defenderé, probaré que tengo razón", dijo.

"Sin embargo, estoy como Nemo, soy el pescadito de la película, un pescadito, pero bonito, contra todos en un escenario difícil y complicado".

El Mandatario dijo que mientras es sometido al procedimiento de sanción seguirá trabajando, y pidió públicamente a los Diputados apoyar programas como el de los agroparques en el Presupuesto 2020.