Representamos a México sin baladronadas: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno representa al país "sin baladronadas" luego que su homólogo estadounidense Donald Trump asegurara ayer que usa a México para proteger la frontera sur del flujo migratorio, ante falta de cooperación de los demócratas.

"No tengo ningún problema de conciencia, pues que no se preocupen, nosotros, sin balandronadas (sic), sin exageraciones, representamos con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos", aseguró el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Se defiende la soberanía de México, al mismo tiempo no queremos confrontación. Tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo", agregó.

Asimismo, López Obrador señaló que a su Gobierno le interesa mantener una buena relación con EU, de cooperación y respeto mutuo.

Ayer, el presidente estadounidense criticó al Partido Demócrata por la falta de acciones para frenar la migración ilegal hacia el país y agradeció a México el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional.

"No se hace nada excepto cuando lo hago yo. Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambian las políticas de asilo", dijo luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Y quiero agradecerle a México: tienen 27 mil soldados. Piensen qué mal está eso, que estamos usando a México porque los demócratas no arreglan nuestro sistema migratorio", ironizó.