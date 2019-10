Lee López Obrador cartilla a funcionarios

Puebla— El presidente Andrés Manuel López Obrador leyó la cartilla a los funcionarios de su Gobierno, a quienes prohibió entrometerse en la elección interna de Morena y para quiénes pidió sanciones en caso de que lo hagan.

El mandatario se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre el supuesto apoyo del delegado federal en Puebla, Rodrigo Abdalá, a la candidatura de Bertha Luján, una de las cuatro aspirantes a presidir esa fuerza política.

"No vamos a permitir que se use el presupuesto, que servidores públicos se entrometan en los asuntos de los partidos. Es, en efecto, un delito", dijo.

"El funcionario público que haga proselitismo en favor de candidatos, el que presione para votar a favor de un candidato, el que reparta migajas, dádivas, despensas, para apoyar candidatos, partidos, tiene que ser sancionado".

López Obrador consideró que esas conductas ilegales no son de izquierda, sino de derecha.

"No tiene nada que ver con ser de izquierda. El politiquero, el acomodaticio, el falsario, el hipócrita, etc. etc. etc. no es de izquierda, es conservador, es de derecha, eso debe quedar muy claro", afirmó.

"Entonces nadie debe de inmiscuirse y si hay alguien en el Gobierno que quiere hacer trabajo partidista, que renuncie al Gobierno y que se vaya a hacerse trabajo en los partidos".

Insistió en que, quienes pretendan participar activamente en actividades de partido, deben renunciar a sus puestos en la Administración pública.

"Primero, no puede trabajar en el Gobierno, sería despedido del Gobierno, de inmediato, además, el Fraude electoral, en cualquiera de sus manifestaciones, se ha convertido en delito grave", señaló.

"El que cometa un ilícito en materia electoral, va a la cárcel sin derecho a fianza. Esto debe de quedar muy claro, nadie debe de meterse en asuntos de partidos, una cosa son los partidos y otra cosa es el Gobierno".

El jefe del Ejecutivo reiteró que enviará una carta a todos los funcionarios para que no incurran en este delito, especialmente dirigida a sus correligionarios de Morena.

"Como se está utilizando esto para tratar de afectar a un candidato o beneficiar otro candidato, lo quiero dejar muy claro, inclusive voy a escribir una carta, voy a publicar una carta a todos los militantes, en especial de Morena y al pueblo en general, para fijar con mucha claridad mi postura", refirió.

"Nosotros luchamos durante muchos años en contra del fraude electoral y estamos en contra de esas prácticas antidemocráticas, no tiene nada que ver con quienes luchamos por la transformación".

Por otro lado, llamó a los militantes de Morena a acusar con responsabilidad, no realizar denuncias falsas y presentar pruebas de sus acusaciones.

"No porque me cae mal, porque no es de mi simpatía pues resulta que no está con mi candidata o candidato, ahí va la denuncia sin prueba, también eso es reprobable, nada de que la calumnia cuando no mancha tizna, eso se decía antes en el hampa del periodismo", agregó.