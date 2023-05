Rompen Morena y PT por elecciones en Coahuila

Ciudad de México.- Entre Morena y el PT parece que se acabó el amor.

El presidente López Obrador exigió ayer a Ricardo Mejía, candidato del PT al Gobierno de Coahuila y subsecretario de Seguridad hasta enero pasado, no utilizar su nombre e imagen para promoverse.

PUBLICIDAD

Y el candidato a gobernador por Morena, Armando Guadiana, cuestionó al jefe del petismo, Alberto Anaya.

"Viene por las prerrogativas", dijo.

AMLO descalificó a Mejía a quien antes consideraba como un colaborador honesto.

"Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con Ricardo Mejía", manifestó ayer el mandatario.

Más tarde, Guadiana rompió lanzas contra Anaya comparándolo con Porfirio Díaz por ser el único dirigente de ese partido desde 1990.

"Les importa muy poco el candidato Mejía, él (Alberto Anaya) viene por las prerrogativas, después del conteo de votos, éstos sí cuentan para las prerrogativas", dijo.

En el encuentro que sostuvo con gobernadores de Morena el pasado miércoles en Palacio Nacional, AMLO llamó a cerrar filas en Edomex y Coahuila y a no tolerar "traiciones" contra el partido y el Gobierno.