Es Héctor 'El Güero' Palma preso político, dice su abogado

Ciudad de México.- El excapo Héctor "El Güero" Palma se enfrenta a una instrucción presidencial para que no salga de prisión, acusó su abogado José Gabriel Martínez.

Luego de que Palma rindiera su declaración preparatoria en el penal del Altiplano, en el Estado de México, el litigante acusó que la Fiscalía de Hidalgo utilizó a un testigo falso para avisar a su cliente por el homicidio de Juan Pablo de Tavira en el 2000 y a quién se le adjudica la fundación del Cefereso 1.

Además añadió que para armar este caso fueron utilizadas las mismas "pruebas" en el homicidio de un subdirector de custodia del Penal de Puente Grande, ocurrido también hace 23 años en Jalisco.

"Son las mismas pruebas, dos en Jalisco , aquí en este caso de Hidalgo sólo hay una, en Jalisco dos, una desacreditada por la falsedad, porque ni siquiera le consta (al testigo) es de oídas", acusó el litigante.

Por el caso de Jalisco indicó que Palma obtuvo formal prisión y que en el tema de Hidalgo se acogió a la duplicidad del término, que vence el martes.

"Es una formal prisión que decreta el estatus de preso político del señor Palma, o sea esto es el resultado de la orden presidencial que se dio, 'sabes qué, hay nuevas acusaciones, detenlo, búscale Fiscalía' y le buscó con testigos falsos, porque de otra forma nunca lo van a lograr porque él lleva 28 años detenido", lanzó el abogado.

Dijo que en la audiencia presentó sólidas pruebas a favor de su cliente.

"No hay ninguna prueba que se le impute al señor Palma Salazar en el hecho. Hay líneas de investigación marcadas, por lo menos nueve líneas de investigación con nombres, apellidos, datos, incluso la misma hermana, familia del señor, en paz descanse, Pablo de Tavira determinan que era un tema de un asunto político y que había temas de egoísmo en cuanto a funcionarios", indicó.

"Se trata de un testigo que se ha declarado falso en este circuito y de varios circuitos, entre ellos el de Jalisco, entonces tenemos que fue armado por parte de la Fiscalía. Más que un testigo de oídas es un testigo que ha sido declarado falso porque al ir a los tribunales federales reiteró sus mentiras y sus contradicciones", acusó.

El que el testigo siga vigente, reclamó, recae en una omisión de la FGR.

"Aparte las huellas y firmas del supuesto testigo difieren totalmente con las que se ha estampado en juzgados tanto en la fiscalía de Jalisco como de Pachuca y nosotros haremos valer esa situación, para en un momento dado un perito determine la falsedad ", añadió.

Palma habló en la declaración preparatoria, mencionó.

"Palma dijo en una declaración muy amplia 'no conozco, no participé en el hecho'. Le achacan autoría intelectual, pero no hay ni siquiera en los dos homicidios que le fabrican autores materiales", añadió Martínez.

El 19 de mayo, por tercera vez desde que está recluido en el Altiplano, Palma fue reaprehendido horas después de que un juzgado ordenara su liberación.