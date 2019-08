Reprueban en confianza más del 50% de aspirantes a policías

Ciudad de México— Más de la mitad de las personas que busca ingresar a una corporación local no lo logra.

El índice de aprobación de las evaluaciones de nuevo ingreso este 2019 es de 44.17 por ciento en el caso de las Policías estatales y de 46.87 por ciento en las Policías municipales.

Es decir, apenas 5 de cada 10 aspirantes aprueban el control de confianza obligatorio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Un documento del SESNSP señala que, el año pasado, el porcentaje de aprobación fue más alto: de 54.80 por ciento en la seguridad estatal y de 50.40 en la seguridad municipal.

Derivado de estos índices, el SESNSP, estados y municipios buscarán modificar el esquema de control de confianza a fin de tener filtros antes de aplicar los exámenes.

"La información expuesta muestra que deben replantearse los sistemas de pre-reclutamiento con el fin de evitar examinar a los aspirantes que no tienen posibilidades de aprobar", señala.

"También es fundamental revisar las variables que miden el examen y la ponderación que se le da a cada una".

El control de confianza consta de cinco pruebas obligatorias: toxicológica, poligráfica (detector de mentiras), psicológica, médica y socioeconómica.

Tiene por objeto identificar factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales.

"En lo que se refiere al control de confianza es evidente que se debe reformar, no con el objetivo de ser más laxos en la evaluación para aumentar la tasa de aprobación, sino para que los mecanismos de evaluación y control realmente garanticen que quienes aprueban o reprueban dicho examen tengan los méritos, perfil y las condiciones para el puesto", abunda el documento.

Además, subraya la necesidad de transparentar las evaluaciones para que los mandos y los propios evaluados conozcan las razones por las que no aprobaron.

La Presidencia dio a conocer el 13 de agosto que los estados tienen un déficit de más de 102 mil policías, lo que representa un faltante del 28.6 por ciento.

Actualmente existen 255 mil 866 elementos de corporaciones estatales y municipales, mientras que se requerían más de 358 mil agentes.

Solo están por arriba de los estándares la Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo.

El estado que reporta las peores condiciones es Veracruz, en donde el déficit de elementos policiales asciende a 66.9 por ciento. Le siguen Oaxaca, con un faltante del 57.5 por ciento; Durango, con 54.4, y Puebla, con 53.8.





Y reprueban 27 mil elementos

Un total de 27 mil 36 elementos que ya pertenecen a instituciones estatales y municipales de seguridad no aprobó la certificación, de acuerdo con estadísticas del SESNSP actualizadas a junio.

Hasta ese mes, habían sido evaluados 332 mil 358 efectivos, de los cuales el 90.4 por ciento aprobó, 8.1 por ciento no pasó, y 1.5 por ciento tenía pendiente el resultado.

De los elementos que no aprobaron el control de confianza, 25 mil 840 cumplen funciones operativas y mil 196 son mandos.

Los agentes en activo deben contar con resultado aprobatorio y vigente en las evaluaciones de confianza, según establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.