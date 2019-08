Renuncia al partido exaspirante a la dirigencia del PRI

Ciudad de México— La excandidata a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega, presentó este viernes su renuncia al tricolor luego de insistir en que las irregularidades detectadas durante la elección interna del domingo pasado condenan al partido a la extinción.

"En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia, agradecida por las experiencias y por los amigos que me brindó", indicó.

En un video difundido a través de sus redes sociales, la ex Gobernadora de Yucatán informó que como último gesto para el partido en el que militó durante casi tres décadas, no impugnará la jornada del domingo pasado.

No obstante, aclaró que no lo hace por la cúpula priista ni por la nueva dirigencia, sino por las implicaciones que un acto de esta naturaleza podría tener para la militancia.

"Habiendo consultado con los militantes que me respaldaron y que me dieron su confianza durante el proceso interno, no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó. Este será el último gesto al partido que tanto afecto le he tenido.

"Que quede constancia: no lo hago por la dirigencia ilegítima ni mucho menos por la cúpula sino por los efectos post electorales que impactarían en la militancia que ninguna culpa tiene de los actos de unos cuantos", señaló.

Ortega afirmó que el PRI del domingo pasado no la representa. Y calificó la jornada interna como una de las más vergonzosas en la historia del partido.

Dijo que si el PRI insiste en las prácticas que tuvieron lugar durante la elección en la que resultó electo Alejandro Moreno, su única ruta es la extinción.

"Nadie tiene duda de que el domingo pasado vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del País.

Está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron. De insistir en las viejas mañanas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI de la mano de la cúpula sólo tiene una ruta: la extinción", advirtió.

Por su parte, el ganador de la contienda interina del tricolor, Alejandro Moreno, lamentó la renuncia de Ortega del partido y afirmó que su decisión es respetable.

"El PRI lamenta la renuncia de @IvonneOP. De mi parte siempre recibió respeto y la mano extendida", escribió en su cuenta de Twitter.

"Es respetable su decisión si considera que el partido que le ofreció una larga carrera política, ya no satisface sus intereses y ambiciones personales".





Descarta Alfaro renunciar al PRI

El excompañero de fórmula de Ivonne Ortega, José Alfaro, informó que a diferencia de la ex Gobernadora de Yucatán, se mantendrá como militante del PRI.

Luego de perder la elección interna por la dirigencia nacional, el ex candidato a la Secretaría Nacional señaló que permanecerá en el tricolor hasta agotar sus posibilidades reales de refundación.

Alfaro aseguró que respeta la decisión de Ortega y que su renuncia al PRI es un acto de congruencia, luego de que ambos decidieron no impugnar el proceso interno.

"Respeto la decisión de Ivonne y lo lamento; la entiendo como una actitud de congruencia al haber decidido ambos no judicializar el proceso interno", escribió en su red social.