Votan priistas para renovar dirigencia

Ciudad de México— La elección interna para renvovar a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrancó este domingo.

En medio de la peor crisis de su historia y acusaciones de simulación, el tricolor convocó a sus militantes a participar en las 6 mil 150 mesas receptoras de votos instaladas para este ejercicio en el país.

Dos de los tres aspirantes a sustituir a Claudia Ruiz Massieu en la presidencia nacional del partido, Alejandro Moreno e Ivonne Ortega, ya emitieron su voto, el primero en Campeche y la segunda en Yucatán.

Más de 6.7 millones de militantes verificados por el Instituto Nacional Electoral (INE) podrán pronunciarse por alguna de las tres formulas inscritas para ocupar la dirigencia priista hasta 2023.

A Moreno lo acompaña Carolina Viggiano; Ortega hizo dupla con José Alfaro, y Lorena Piñón junto con Daniel Santos, es la tercer aspirante para dirigir a la hoy tercera fuerza política nacional.

El año pasado, el PRI sufrió ante el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la derrota electoral más estrepitosa en sus 90 años de existencia.





Confía Moreno en triunfo 'contundente'

Tras emitir su voto, el ex Gobernador Alejandro Moreno aseguró que pretende lograr un "triunfo contundente" en la jornada de este domingo.

"Confío en lograr un triunfo contundente. Hago un llamado a los militantes priistas de todo el País a acudir a las urnas y definir a la próxima dirigencia nacional del instituto político", manifestó tras acudir a la casilla instalada en el Barrio de San Román, en Campeche.

Las expresiones de Moreno se dan luego que Ortega acusó irregularidades en el manejo de los paquetes de papelería electoral y tras las denuncias de que el padrón de afiliados fue "inflado" para beneficiar justo a ese aspirante.

En tanto, Lorena Piñón criticó que Ortega pretenda descalificar el proceso.

"Me dicen que hay una candidata que, como sabe que va a perder, está intentando sabotear la elección, hago un llamado a todos los militantes a no caer en provocaciones, acudan a votar en paz recuerden que nadie, ninguna de las 3 fórmulas somos más grandes que las siglas del PRI", publicó esta mañana.





Reportan poca afluencia en CDMX

En la mesa de votación 065 localizada en la Alcaldía Benito Juárez, el proceso inició alrededor de las 9:30 horas con poca afluencia de priistas y sin el presidente de casilla.Con una fila de apenas siete personas, la casilla se declaró abierta una vez que el presidente de casilla fue remplazado por Odet Mariana Rivera Pineda, una militante de 23 años y quien fue la primera en formarse en la fila.

"Es la primera vez que veo que hay una elección abierta para los militantes para que podamos elegir al dirigente y creo que este es un buen ejercicio al interior del partido porque genera mayor confianza en los militantes que no sea por designación sino que nosotros como militancia vamos acción y decisión", declaró Rivera previo a asumir.

La apertura de casillas de la elección interna del PRI, inicia cuando llega el enlace distrital operativo.

En esta casilla, la apertura estuvo a cargo de Fernando Hernández, enlace operativo distrital para la elección interna del PRI y cuya función es resguardar la paquetería electoral y vigilar la elección.

"En esta mesa tenemos 788 boletas, van a tener derecho a votar 788 militantes, el padrón está confirmado en esta zona para 788 boletas. Si nos creemos militantes, si nos creemos priistas pero no aparecemos en el padrón, no podemos votar. Las casillas estarán abiertas hasta las 6 de la tarde y pueden verificar en la página del partido si están en el padrón", explicó Hernández.

Armando Vivanco y Florido, un priista desde hace 50 años, llegó para votar con la ilusión de apoyar a su candidato pero una vez que se disponía a emitir su voto, fue informado que no podría votar porque no estaba dado de alta en el padrón.

"Fue mi culpa porque no me actualicé, ni modo. De todos modos voy a estar pendiente de quien gane, lo más importante es renovar al PRI con gente nueva, con deseos de trabajar para México que eso es lo importante", declaró Vivanco

La poca afluencia de priistas en la casilla hace que el proceso de votación sea ágil.