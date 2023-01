Reinicia giras Adán ahora por reforma electoral

Veracruz, México.— El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, inició este jueves un nuevo recorrido por las 32 entidades del País, ahora para hablar sobre la reforma electoral constitucional que propuso el Ejecutivo y que fue rechazada en el Congreso.

De visita en Veracruz, llamó "mercachifles" a quienes se opusieron a la reforma, celebró que el presidente del INE "ya se va" y afirmó que la nueva etapa del Gobierno es dar a conocer a "todos" los mexicanos cuál es el contenido y alcance de la misma.

"Ciertamente, las oposiciones que a toda costa tratan de detener el avance del País no fueron capaces de actuar con altura de miras y prefirieron seguir siendo como los mercaderes del templo y negaron la posibilidad de que la reforma electoral fuera una reforma constitucional con el banal argumento de que tenían que salvar al INE y que tenían que defender al INE", expresó.

"Nada más falso que ello. Por eso y hoy por ello estoy aquí, porque el Presidente de la República me ha instruido entrar en permanente comunicación con los veracruzanos, con los oaxaqueños, con los tabasqueños, con los chiapanecos, con los nayaritas, con los sudcalifornianos, con los sonorenses, los sinaloenses, los tamaulipecos, los neoloneses, los coahuilenses, con todos los mexicanos".

En octubre, el titular de la Segob realizó otra gira por todo el País para buscar la aprobación en los congresos estatales de la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública en las calles hasta 2028.

Durante el acto titulado: "Diálogos Ciudadanos: Reforma Electoral y Gobernabilidad en México", al que asistieron empresarios, productores y maestros de Veracruz, López Hernández enfatizó que dicha reforma no buscaba desaparecer al INE ni controlar las elecciones.

"No es cierto que con esta reforma electoral se pretende desaparecer al INE, que nada más falso como eso que dijeron que el Gobierno ya iba a controlar las elecciones y que por eso habíamos presentado una iniciativa en la cual desaparecía el Registro Federal Electoral", explicó.

"Eso ni siquiera se puede llamar discurso político de la Oposición, lo que sí hicimos fue proponer una verdadera ciudadanización del Instituto Nacional Electoral, no quisieron, porque lo que no quieren es que el pueblo participe".

A tono con el discurso presidencial, López Hernández aseguró que los "mercachifles" que votaron en contra de la iniciativa presidencial piensan que lo más fácil es repartirse las posiciones del INE como botín.

"Que era (lo que sucedía) hasta el Gobierno anterior, ¿saben cómo se nombraban a los consejeros electorales en el pasado? Agarraban y se ponían de acuerdo los líderes de los partidos, y decían, y lo digo con autoridad porque a mí me tocó ser diputado federal y senador, y vi cómo se repartían el botincito, parecían esos ladronzuelos de la novela de Manuel Payno: 'Los bandidos de Río Frío'", apuntó.

"Y entonces decían: uno para ti porque tienes el 10 por ciento en el voto, pero como éste tiene el 8, pónganse ustedes de acuerdo y me proponen a uno. Ah, el del PRI dice: yo quiero 2, y le daban sus 2. Y el del PAN los otros 2, hasta el PRD le tocaba su picachito. Pero eso no tiene porqué ser así, tiene que haber verdadera participación democrática, esto no es un botín".

'Qué bueno que Lorenzo ya se va'

Acompañado del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, el Secretario también criticó la forma como serán elegidos los nuevos consejeros electorales este año y festejó que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluye este año su periodo como integrante del órgano electoral.

"Hay un consejo técnico que va, porque se van a cambiar cuatro, incluyendo al presidente del INE, que ya termina, afortunadamente que ya se va. Pues ahora el Consejo Técnico va a nombrar, como lo dice la Constitución, cuatro quintetas", explicó.

"Y como nosotros ni los legisladores integrantes de este movimiento se van a prestar a los acuerdos al oscurito, pues se les acabó su repartidera, ahora se (inaudible) en el pleno de la Cámara de Diputados y que la suerte diga quiénes van a ser los próximos consejeros y quién va a sustituir al tal Lorenzo Córdova, que afortunadamente ya termina su mala época".

López Hernández destacó el llamado "Plan B", que fue una reforma electoral a leyes secundarias, facilitará el voto de los mexicanos en el extranjero y permitirá terminar con la "compradera" de votos.

"Y van a terminar también, ya se terminó con la compradera de votos, con la repartidera. Se acabó, como decía el Presidente, lo de los puerquitos, marranos, cochinos, y de las tarjetitas y de los monederos", añadió.

"Ahora ya no habrá más compra de votos porque los diputados federales y los senadores aprobaron que sea un delito grave la compra de votos. Se acabó eso de andar amenazando con la tarjeta rosa, la tarjeta verde, la tarjeta amarilla, la tarjeta azul".