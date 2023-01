Arremete AMLO contra jueces, ahora, por caso Ovidio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter en contra de los jueces, pero ahora, por el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo".

En conferencia, el mandatario se quejó de que los juzgadores dejan en libertad a delincuentes por asuntos de carácter procesal y no de fondo.

Como ejemplo, se refirió al caso de "El Ratón", debido a que su defensa busca argumentar faltas o inconsistencias relacionadas con los horarios de la detención.

"Hago un llamado al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, porque se detiene a estas personas y se les libera y siempre es la misma excusa: que está mal integrado el expediente.

"Hasta en el caso de Ovidio decían que no coincidía la hora", dijo.

Según el jefe del Ejecutivo, los abogados han referido ante el juez una mala integración de la carpeta, a pesar de que la detención de Ovidio se realizó en un operativo a la vista de todos y que dejó un saldo de 29 muertos.

"La defensa (de Ovidio) estaba alegando eso, lo de siempre, mala integración, aún cuando ese dominio público, todo el mundo sabe que fue un enfrentamiento, que perdieron la vida 10 elementos del ejército y también del grupo de la delincuencia", explicó.

"Pero, estar alegando el horario para un elemento central de la defensa o pedir su liberación, ¡no!, es un exceso".

Desde Palacio Nacional, advirtió que no guardará silencio mientras se sigan registrando ese tipo de casos.

"Que no piensen los jueces que nos vamos a quedar callados, no somos cómplices. Aquí, cada vez que haya un hecho que consideremos ilegal, de presunta corrupción, no solo vamos a mandar un escrito a la Judicatura.

"Porque si no, imagínense, ¿cuánto sacrificio de todas las instituciones? Y se les libera. Eso no lo vamos a permitir", afirmó.