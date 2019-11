Ratifican proceso contra Javier Duarte por desvío

Ciudad de México— El Juez de Control de la Ciudad de México, Jupiter López Ruiz, determinó hoy vincular nuevamente a proceso a Javier Duarte por un supuesto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Resolvió también concederle la libertad, sin embargo, el exgobernador de Veracruz no abandonará el Reclusorio Norte porque tiene en curso otro proceso del fuero común y litiga contra una condena de 9 años de prisión en una causa penal federal.

Durante una audiencia de casi tres horas, celebrada esta tarde en una sala judicial del Reclusorio Norte, el impartidor de justicia, adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también acordó que el plazo de investigación complementaria en este asunto será de tres meses, mismo que vence el 8 de febrero de 2020.

Esta determinación fue dictada por el juez, en cumplimiento a una sentencia del Primer Tribunal Colegiado Penal, que la semana pasada concedió a Duarte un amparo en el que ordenó resolver nuevamente si debía o no continuar vinculado a proceso y sujeto a la prisión preventiva justificada por este asunto.

La Fiscalía de Veracruz imputa al ex Gobernador el delito de peculado porque presuntamente fue responsable de una transferencia de 220 millones de pesos de la CAEV a una cuenta BBVA Bancomer, a nombre del Ejecutivo estatal, por una solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del 13 de agosto de 2013.

Según la imputación, la transferencia de los recursos se realizó en calidad de "préstamo" entre noviembre de 2014 y septiembre de 2016.

Para la Fiscalía estatal, el dinero nunca fue devuelto a la CEAV, lo que impidió que fueran concluidas 97 obras de infraestructura en Veracruz, entre ellas redes de agua potable, saneamiento de aguas y alcantarillado en zonas urbanas.

Durante la audiencia de esta tarde, Duarte tomó la palabra para acusar que la gestión de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía de Veracruz se dedicó a perseguirlo a él y su Gabinete por motivos políticos, llegando al grado de obtener declaraciones bajo tortura para enderezar expedientes penales.

Sobre el supuesto desvío de la CEAV, deslizó que pudo haber ocurrido en la Administración de su sucesor, Miguel Ángel Yunes, ya que uno de los oficios con los que se pretende acreditar el delito fue emitido cuando este último ya era Gobernador.

"Yo jamás le di una instrucción al Secretario de Finanzas para tomar ese dinero, pero en todos los gobiernos, y no es justificación, para hacer frente a necesidades prioritarias, se dispone de bienes etiquetados como por ejemplo pagar el aguinaldo del magisterio. Eso pudo ser el caso, pero nos corresponderá probarlo", expuso el ex Mandatario durante la audiencia.

"El oficio que señala que el dinero ya no está es del 2017, no es una constancia de mi Gobierno, entonces pregunto ¿en qué momento desapareció? Porque la responsabilidad puede ser de otro Gobernador".

El veracruzano por ahora continuará preso en el Reclusorio Norte, ya que tiene otro proceso del fuero común por el delito de incumplimiento del deber legal porque supuestamente no elaboró el acta de entrega recepción al solicitar su licencia como Gobernador, el 12 de octubre de 2016.

En dicho proceso originalmente también estaba imputado de tráfico de influencias por presuntamente usar un helicóptero Eurocopter del Gobierno estatal, tras pedir licencia como Mandatario estatal, sin embargo, el

pasado lunes el juez Júpiter López canceló este delito porque estimó que no estaba sustentado con los datos de prueba mínimos.

Adicionalmente, Duarte litiga contra la condena de 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, dictada en la única acusación que tramitó la Fiscalía General de la República ante la justicia federal.