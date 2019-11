Descarta SCT salida de Jiménez Espriú

Ciudad de México— Javier Jiménez Espriú goza de plena salud y no dejará el cargo de titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró esta dependencia.

"Insistimos mucho, subrayamos que el ingeniero Jiménez Espriú goza de perfecta salud, salvo ahora con su garganta, pero en otro sentido está perfectamente bien, no va a ninguna parte, no va a ser sustituido por nadie a menos que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo indique así.

"Todo eso que han oído respecto de que se va, que va a haber cambios, es absolutamente falso", dijo Germán Palomares, director general de Comunicación Social de la SCT al iniciar una reunión del Secretario con medios de comunicación.

En dicho encuentro, Jiménez Espriú recordó que en el caso del Tren Interurbano México-Toluca se han detectado irregularidades como la compra de 30 trenes, cuando habría sido suficiente con 15.