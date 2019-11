'No lograrán confrontarme con Trump'

Ciudad de México— Cuestionado sobre las opiniones de legisladores de Estados Unidos por la posibilidad de denominar y combatir a los cárteles del narcotráfico como terrorismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el respeto con el que se ha conducido Donald Trump y advirtió que no lograrán confrontarlos.

"Quiero comentar también que la actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo reconozco, porque me ha hablado en los dos casos, en lo de Culiacán y en los lamentables sucesos de Sonora, para ofrecer ayuda y siempre señalando que depende de lo que nosotros determinemos, eso es importante", aseguró.

"Van a haber quienes quieran buscar que nos confrontemos, no lo van a lograr, para que haya pleito cuando menos se necesita dos, uno no puede pelearse o buscar pleito".

En conferencia matutina, el mandatario indicó también que, la teoría de Julián LeBaron, quien acusó que el ataque contra integrantes de su familia fue directo, será incluida en la investigación.

"Hay un equipo que se ha integrado para la investigación, para indagar los hechos, desde luego para hacer justicia y se están manejando todas las hipótesis, no se descarta nada", señaló.

"Fue una declaración de ayer, de uno de los familiares de las víctimas y esto se toma en consideración y todo lo que pueda ayudar a esclarecer los hechos. Pero ese es un equipo profesional que está a cargo de esta investigación".