Arrecia López Obrador críticas a organismos

Ciudad de México— Al defender la llegada de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra lo que considera eran organismos que simulaban y eran pantalla.

Se lanzó primero contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al que acusó de no dar resultados y ser costoso.

"Cómo fueron creando todos estos organismos para simular que no iba a haber opacidad, ese término tan usual, para eso el Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos cuesta mantener el Instituto de la Transparencia y díganme de un caso que haya resuelto, se estrenaron con Fox declarando que no se podían dar a conocer los nombres de los beneficiados con las condonaciones de impuestos, el Instituto de la Transparencia, y luego el caso de Odebrecht y también llegaron a declarar que era información reservada", dijo.

Después arremetió contra la CNDH en administraciones pasadas.

"En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, ayúdenme a recordar algo, algo así donde su intervención haya llevado a esclarecer una violación grave a derechos humanos", afirmó.

"Yo pienso que no han cumplido con su función, pero respeto tu punto de vista, yo pienso que fueron, repito, organismos pantallas".

También criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral.

"Yo no estoy planteando la desaparición, lo que estoy planteando es de que no han funcionado o no han ayudado para que no se violen derechos humanos, para que no haya corrupción, han guardado silencio", aseguró.

"Además imagínense que en todo este periodo no era delito grave la corrupción y crearon el Consejo Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, entonces ¿Para qué? Para simular, es lo mismo de los organismos electorales, no estoy pidiendo la desaparición de organismos electorales, yo quiero la democracia, nada más que el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral no han estado a la altura de las circunstancias, se han hecho de la vista gorda, han avalado fraudes electorales y encima de eso cuestan mucho, le cuesta mucho al pueblo mantener estas instituciones o estos organismos ineficientes, por decir lo menos. Entonces eso es lo que debemos de replantearnos, ya basta de simular, ya basta de engañar, ya es tiempo de los cambios".

Y por último afirmó que las organizaciones de la sociedad civil son independientes, pero del pueblo.

"También eso fue un engaño durante este periodo, la sociedad civil, independiente, independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados, todo eso es lo que se está cayendo, ese andamiaje que crearon como pantalla para atracar, para saquear, para abusar del pueblo de México", agregó.