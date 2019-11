Masacres son perpetradas por gente drogada: López Obrador

Ciudad de México— Los crímenes perpetrados en agravio de mujeres y niños, así como el terror que vivió la ciudadanía en el llamado “Culiacanazo” son perpetrados por gente enajenada y drogada, afirmó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador al admitir una vez nuevamente que le tomará más tiempo de lo previsto pacificar al país.

El mandatario Federal declaró lo anterior luego de que en distintas ocasiones fue cuestionado en la conferencia matutina de Palacio Nacional acerca de las medidas de contención que aplicará el gobierno para evitar masacres como las cometidas en agravio de la familia LeBarón, independientemente de que la estrategia de seguridad que encabeza esté orientada a prevenir las causas de la violencia y la desigualdad en el país.

El jefe del ejecutivo sostuvo que, aunque lleve más tiempo combatir los orígenes de la inseguridad en el país "es mejor prevenir, que lamentar".

"Por lo general lo que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, por lo general son gentes drogadas, eso está probado (...) ahora en Culiacán - cuando detienen a unos militares - los que los detienen, los apresan estaban drogándose y ofreciéndoles droga a los militares (...) hay un nivel de irracionalidad en todo esto, pero tenemos que evitar llegar a eso, porque el cuestionamiento va en el sentido de la reflexión de muchos: es decir, "sí, está bien atender las causas, pero se siguen cometiendo estos horrores" expuso López Obrador.

El mandatario agregó que todo aquel que cometa un delito, será castigado con todo el peso de la ley:

“Va a ser castigado y no vale el dinero, nada de que el dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio, por eso tengo confianza de que vamos a poder, sí lleva tiempo, sin duda" afirmó.

Por último, criticó que a partir de la ola de violencia que ha vivido el país desde la liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López y hasta la masacre cometida contra la familia LeBarón una minoría en la sociedad pida la guerra y el uso de la fuerza contra la criminalidad cuando en el pasado nada de eso funcionó.