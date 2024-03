Pide Sheinbaum respeto a Milei tras llamar ignorante a AMLO

Oaxaca.- Luego que el presidente de Argentina, Javier Milei, tachó de ignorante a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, demandó respeto para el Ejecutivo mexicano.

En conferencia en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, dijo que el fondo de los señalamientos del mandatario argentino es la existencia de dos proyectos absolutamente distintos.

Indicó que Milei encabeza, según sus propios discursos, un proyecto que reivindica no el liberalismo, sino el liberalismo económico extremo.

"Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía, él no considera que la educación, que la salud son derechos. Él considera que el espacio de libertad es el mercado y nosotros siempre hemos dicho, ¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado, cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo? Ese no es un espacio de libertad", advirtió.

En contraste, dijo que en México el pueblo decidió dejar atrás el neoliberalismo y entrar en un proceso encaminado al "Estado de bienestar", el cual reivindica el libre mercado, pero también el papel que el Estado debe jugar como regulador de sectores estratégicos.

"El pueblo aquí decidió dejar atrás el neoliberalismo y entrar en un proceso que es único, no está copiado de ningún otro lugar. Nosotros reivindicamos el libre mercado, la inversión privada, reivindicamos el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción, pero también reivindicamos el papel del Estado en términos de un Estado de bienestar y el papel que debe jugar en los sectores estratégicos y como regulador", detalló.

Sheinbaum aseguró que el humanismo mexicano ha dado resultados, particularmente en el rubro económico.

Advirtió que independientemente de las diferencias que existen entre los proyectos de Milei y de López Obrador, lo que debe prevalecer es el respeto.

"Ellos consideran un proyecto y nosotros consideramos otro proyecto, y tiene que haber respeto", señaló la morenista.

Sobre la adhesión del ex director de Segalmex, Leonel Cota, a su equipo de campaña, afirmó que es un político de primera, por lo que se dijo contenta de sumarlo.

Comentó que desde hace tiempo, el funcionario la había buscado para plantearle su deseo de ser parte de la campaña, pero es ahora que concluyó un ciclo en el Gobierno que pudo sumarse.

"Leonel se integra a apoyar en distintas regiones del país, a apoyar en el proceso organizativo", expuso.

Cuestionada sobre los desvíos pendientes de esclarecer en Segalmex, Sheinbaum dijo que es la Secretaría de la Función Pública y las autoridades encargadas de las denuncias a quienes les corresponde resolver esos temas.

"Quienes nos critican, pues son los que siempre nos critican, entonces es un político muy importante y nos está ayudando en cosas que tienen que ver con la propia campaña", añadió.