Rechaza Sheinbaum uso electoral de programas sociales

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, rechazó que los programas sociales sean utilizados con fines electorales.

En un mitin en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, Claudia Sheinbaum afirmó que en el actual Gobierno se han creado derechos y estos no se condicionan a la afiliación a Morena.

"Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales, no, eso viene del pasado. Nosotros creamos derechos. ¿A poco a algún adulto mayor le dicen: 'si no eres de Morena no te doy tu pensión'?

"Pues no, ¿verdad? Porque es para todos y para todas y les llega en su tarjeta cada bimestre, nadie se las condiciona. Es distinto, antes era apoyo a cambio de votos, compra de votos. Ahora se llama democracia y derechos, es completamente distinto", indicó.

La declaración de la morenista tuvo lugar casi al mismo tiempo que su contrincante, Xóchitl Gálvez, anunció en conferencia que solicitó al INE iniciar una campaña en medios para informar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político, como asegura Morena.

Sheinbaum les prometió también a los maestros de Oaxaca, a quienes reconoció por defender la educación pública, mejorar sus salarios y prestaciones.

Reiteró que impulsará una reforma para que los salarios del magisterio sean equivalentes al promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"En educación vamos a apoyar a los maestros de México que, por cierto, los maestros de Oaxaca han defendido tanto el derecho a a la educación.

"Vamos a apoyar a los maestros con que los salarios sean equivalentes al salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, eso lo vamos a garantizar", dijo.

La morenista aseguró que también echarán para atrás la ley de pensiones, para garantizarles a los maestros el acceso a una.

"Vamos a echar para atrás la ley de pensiones que se aprobó y que los obligaba todavía a no tener pensión del ISSSTE", adelantó.

En materia de educación, Sheinbaum anunció también que llevará una universidad a Puerto Escondido.