Batea Xóchitl Gálvez réplica de Alejandro Murat

Ciudad de México.- El expriista Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, aspirante al Senado por Morena y promotor de Claudia Sheinbaum, llegó hasta la casa de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez donde ella daba su conferencia de prensa, para pedir derecho de réplica que le fue negado.

"Viene a echar pleito, que vaya con Sheinbuam, aquí no lo voy a dejar pasar", dijo Gálvez, cuando apenas le informaron que el exdirector del Infonavit, Alejandro Murat, estaba afuera de su casa de campaña, ubicada en la Colonia Anzures, de la CDMX.

"Después de que saqueó Oaxaca y que al Infonavit le sacó 5 mil millones de pesos, todo esto que yo digo lo decía Salomón Jara (gobernador de Oaxaca) en el Senado de la República, yo sólo repito lo que Salomón Jara decía.

"Que ese terreno que hoy tiene publicidad de Sheinbaum se lo robó al estado, palabras de Salomón Jara; que había pedido un crédito de 3 mil 500 millones de pesos para hacer a un centro de convenciones que no está operante. Que vaya con Sheinbaum, ella es su jefa, yo no", dijo Xóchitl Gálvez.

Durante una gira por Oaxaca, la candidata de PAN, PRI y PRD a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, dijo que Morena reclutó a Alejandro Murat para embarazar urnas y regresar al fraude electoral, aprovechando la pobreza de la gente en la entidad. El exmandatario es aspirante al Senado por la vía plurinominal por Morena.

Los guardias habían cerrado la puerta en la casa de campaña de Xóchitl Gálvez y abrieron una puerta lateral. El priista, de traje y sin corbata, quería reprochar la acusación de su paso en el Infonavit y la afirmación de Xóchitl Gálvez de que en Oaxaca el Gobierno prepara un fraude electoral.

"Toqué la puerta, no hice ningún tipo de acto de otro carácter. Lo único que le pedí es mi derecho de réplica porque en este espacio ella hizo esas afirmaciones y en el caso específico del Infonavit, en donde ha hecho afirmaciones que me generan daño moral, me difaman, pues sí hubo un delito que perseguir, un pago indebido, pero dos años después, en una administración posterior y no hubo impunidad.

"En ese caso se detuvo el director jurídico y al secretario general de esa administración, así que hoy lo que vemos es que ésta es la conferencia de la mentira", dijo Murat, en alusión a que la conferencia de Xóchitl es promovida como la conferencia "Sin Miedo a la Verdad".

La acusación proviene de una indemnización indebida por 5 mil 88 millones de pesos del Infonavit a la empresa Telra Realty, de Teófilo ZagaTawil, detenido en 2021. El pago fue resultado de un convenio en 2014, cuando Murat era director del Infonavit, aunque no se concretó en su gestión.

"La cobertura que tienen ustedes y que tiene ella yo la quiero igual, si yo subo en las redes cualquier posicionamiento, pues nadie lo va a ver, ¿verdad? Por eso estamos acá. Quiero dejarlo muy claro que voy a hacer una demanda civil y penal por el daño moral de las afirmaciones que ha hecho a mi persona", insistió Murat.

Alejandro Murat acusaba que Xóchitl Gálvez fue impuesta como candidata y que por eso él decidió apoyar a Sheinbaum, "para evitar un salto al vacío". Murat no rebatió que Jara fue el primero que lo acusó, pero decía que las acusaciones fueron repetidas en la conferencia.

"Hoy quiero dejar en patente que cerraron las puertas, que no hubo diálogo democrático", agregó, pero no le abrieron las puertas de la oficina de la candidata quien ni con una amparo consiguió que el presidente Andrés Manuel López Obrador le diera derecho de réplica.

En la puerta, se encontró con el senador Germán Martínez.

Una vez que Alejandro Murat se fue en su auto, salió el vocero de la campaña, Max Cortázar, a insistir en que debería de pedirle réplica a Salomón Jara. La presencia de Murat afuera duró media hora.