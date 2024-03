Urge Xóchitl campaña a INE sobre programas sociales

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) una campaña para aclarar que los programas sociales no son de ningún partido político ni podrán ser cancelados a partir del resultado de la elección presidencial.

La candidata del PAN, PRI y PRD urgió a una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales ante las advertencias de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, y de la 4T que se les quitarán apoyos a los beneficiarios si gana la oposición.

"Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Es lo que más me dice la gente, que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar", acusó.

La panista dijo que envió una carta a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y le solicitó una reunión para plantear que el mensaje de la campaña sea: "Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno, NO pertenecen a ningún partido político; son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto".

"Si el INE dice que no tiene dinero para su campaña, yo cedo la mitad de mis espectaculares", afirmó Gálvez en conferencia de prensa.

Recordó que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó de haber votado en contra de los apoyos y hasta ahora no ha aceptado el amparo que ella consiguió para tener derecho de réplica.

"Hay una elección de Estado y por eso es necesaria esta campaña", señaló.

En su conferencia, la candidata presentó algunos espectaculares con algunos mensajes propuestos como "ningún partido puede quitarte los programas sociales".

Gálvez confió en reunirse con Taddei la próxima semana y que el INE apruebe su propuesta.

"Yo estoy convencida que sí va a haber una cita y yo creo que la propuesta que estamos haciendo es súper positiva para una elección limpia, donde el INE aclare que los programas sociales no se van a quitar", comentó.