Perdona el SAT adeudos a narco

Ciudad de México— La actual administración federal canceló un adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa propiedad de Juan Manuel 'El Mono' Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una Corte Federal de Texas de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína.

La cancelación del adeudo al presunto operador financiero del cártel de Los Zetas fue notificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 20 de agosto de 2019.

El SAT también canceló el jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones de pesos a Leadman Trade S.A. de C.V., empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular Ficrea, que afectó a 6 mil ahorradores en ocho estados.

El accionista mayoritario, tanto de Leadman Trade como de Ficrea, era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado de haber desviado el dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo para beneficio de él y su familia.

En el listado de los adeudos cancelados entre agosto y octubre de este año aparecen, además, seis empresas involucradas en la denominada Estafa Maestra, a las cuales el actual Gobierno federal les perdonó el pago de 3 mil 647 millones de pesos de impuestos no pagados.

En una hoja informativa, el SAT precisó que las cancelaciones de los adeudos se dan por insolvencia del contribuyente, la cual se determina una vez agotado un proceso de investigación en el que los agentes fiscales no logran localizar bienes susceptibles de embargo con los que se pueda cubrir el crédito fiscal.

No obstante, al menos dos empresas dedicadas a la distribución de combustible, en las que "El Mono" Muñoz aparece como accionista, todavía operan en Coahuila, mientras que al defraudador de Ficrea las autoridades le han identificado múltiples bienes en Estados Unidos.

Entre agosto y octubre del presente año, el SAT ha cancelado 13 mil 934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126 mil millones de pesos, de acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El 20 de agosto, el SAT realizó una primera cancelación de 10 mil 583 adeudos por 79 mil millones de pesos, mientras que el pasado 10 de octubre notificó una nueva cancelación, esta vez de 3 mil 351 créditos por 47 mil millones de pesos.

En conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de tres meses representan tres veces el presupuesto asignado en 2019 para Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas sociales emblema del actual Gobierno federal; también superan el desembolso que se tuvo que hacer por la cancelación anticipada de 692 contratos para el aeropuerto de Texcoco.

El mayor adeudo cancelado corresponde a Mex-US Steel de Tamaulipas, una empresa presuntamente fantasma creada en julio de 2015 por dos jóvenes residentes en colonias populares de Matamoros, a la que el SAT le perdonó el pago de 9 mil 944 millones de pesos.

En la lista hay, además, empresas vinculadas a multimillonarios fraudes y hoteles de lujo, como el Bluebay Grand Esmeralda, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Empresas y fraudes

Entre los contribuyentes a los que se les cancelaron adeudos hay cientos de empresas "fantasma" como Icalma, Evyena, Constructora Bofill, Servicios Yafed, Femexport y Adasy Company, involucradas en el saqueo de fondos públicos a través de la Estafa Maestra.

Solo a esas seis empresas el SAT les canceló deudas por 3 mil 647 millones de pesos pese a que obtuvieron millonarias sumas de dinero público sin prestar servicio alguno.

En 2013, por ejemplo, Evyena fue subcontratada por 203 millones de pesos por la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) presuntamente para equipar a las brigadas que participarían en la "Cruzada contra el Hambre" de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Operadora Hoteles Grand, también involucrada en un fraude, pero con tiempos compartidos para vacacionistas, fue otra de las empresas beneficiadas con la cancelación de adeudos fiscales por 308 millones 968 mil pesos.

También se perdonaron adeudos por 167 millones de pesos a Nacional de Aceros SA de CV, señalada por un supuesto fraude con casas financiadas en el anterior sexenio por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para víctimas de huracanes en Guerrero.

'Perdón' para operador de Zetas

El pasado 20 de agosto de 2019, el SAT notificó la cancelación de una deuda por 92 millones 561 mil pesos a Estación de Servicio Mira Sierra SA de CV, ubicada en Saltillo, Coahuila, propiedad de Juan Manuel "El Mono" Muñoz Luévano.

"En el acta constitutiva del 11 de octubre de 2011, Muñoz Luévano aparece como dueño del 34 por ciento de las acciones de Mira Sierra, pero en julio de 2014 uno de sus socios le vendió su participación, con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.

En mayo del presente año, el diario San Antonio Express News publicó que, durante una audiencia celebrada ante una Corte Federal, Muñoz Luévano se había declarado culpable del delito de lavado de dinero del narcotráfico.

Al declararse culpable, llegó a un acuerdo para convertirse en informante protegido "de alto valor" de las autoridades estadounidenses, según el San Antonio Express News.

Al "Mono" Muñoz se le ha vinculado con políticos coahuilenses, entre ellos con el ex Gobernador Humberto Moreira, además de ser señalado como presunto operador financiero de Los Zetas.

Gana también familia de Murillo

Itrio Arquitectos, una empresa propiedad de dos sobrinos y un cuñado del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue beneficiada con la cancelación de una deuda al SAT por 191.9 millones de pesos.

De acuerdo con documentos oficiales, en el sexenio de Felipe Calderón Itrio ejecutó obras con fondos federales por 254 millones de pesos.

Pero en la gestión de Enrique Peña Nieto sus contratos se multiplicaron más de cinco veces al sumar mil 373 millones de pesos con recursos públicos.

Los adeudos que le canceló el SAT equivalen al 14 por ciento de los contratos que esa constructora recibió en el sexenio de Peña.