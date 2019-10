'No cederé a presiones para aumentar el Presupuesto 2020'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá a presiones o chantajes para aumentar el Presupuesto en 2020, aún cuando existan amenazas de paros o huelgas.

El mandatario lanzó la advertencia luego de ser cuestionado sobre la exigencia de la ANUIES de un aumento de más de 17 mil millones de pesos al gasto de las universidades públicas para el próximo año y el paro convocado para hoy en al menos 25 instituciones.

"Si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas", aseguró.

"Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas; si es una petición justa, se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das, esos son grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió, hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto recibieron este año, cuánto se está estimando que van a recibir el próximo".

López Obrador hizo un llamado a actuar con austeridad y también condicionó la entrega de más dinero a la rendición de cuentas.

"Todos estamos obligados a actuar con austeridad y puedo hablar así porque tengo autoridad moral (...). Así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso. Primero es, a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció. Si son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos porque es dinero del Presupuesto, del pueblo, es dinero sagrado del pueblo", sostuvo.

"La autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del Presupuesto. Si hay cuentas claras y si corresponden a la Federación los adeudos, la Federación va a cumplir".