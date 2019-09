Dice Durazo que usan bots para criticar a GN en redes

Ciudad de México— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, acusó el uso de miles de bots para criticar en redes sociales a la Guardia Nacional.

Al participar en un seminario en el Colegio de México, el funcionario reveló la contratación de dos empresas para difundir críticas contra la nueva fuerza de seguridad, a través de 500 mil bots.

"Los bots han jugado un rol muy relevante en la difusión de estas críticas, sólo las empresas contratadas tienen 500 mil bots al servicio de la difusión de críticas a la Guardia Nacional", reveló.

"Debidamente comprenderán ustedes que no estoy hablando al tanteo, es importante no ignorar estos puntos de vista, de quienes nos critican, pero también es importante explicar el nuestro".

En presencia del politólogo e investigador Sergio Aguayo, aseveró que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar ya probó sus límites y género múltiples decepciones.

"De hecho, no se registra un logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó, sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos ya utilizada no dio resultados", expresó.

"Tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado, es decir, sin no hubo criterio de anticipación".





Señala fines conservadores

Durazo además aseveró que hay fines conservadores detrás de quienes exigen el uso de la fuerza pública para desactivar movilizaciones sociales.

"El despliegue general y permanente de la Guardia ha sido también criticado, igualmente se nos ha criticado por no usar la fuerza pública contra algunas expresiones sociales", dijo.

"Las críticas han llegado, lo digo con todo respeto, fundamentalmente a través de adherentes a la iniciativa de la guerra contra el narco. No podemos desestimar fines conservadores detrás de los llamados a usar la fuerza pública a la menor provocación".

En la ponencia titulada "La estrategia de seguridad en la 4T", Durazo aseveró que el uso indiscriminado de la fuerza pública implica riesgos altos de represión como método de acción del Estado.

"Además no vamos a dar sustento a la propaganda que pretende precisamente pintarnos como un gobierno autoritario", expresó Durazo.

"El Plan de Paz y Seguridad plantea igualmente la necesidad de repensar la seguridad nacional para utilizar las capacidades, la experiencia y los activos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por una temporalidad de cinco años".





Critica estrategia antinarco

Durazo afirmó que la presente Administración federal heredó un Estado arrinconado y con territorios no necesariamente gobernados por las autoridades.

No obstante, destacó el funcionario, el Gobierno decidió no "emborracharse" con la idea de la lucha contra el narco, que calificó de conservadora.

"Todo mundo se echó a la hamaca", acusó Durazo.

"(Ahora) enfrentamos la inseguridad sin echarnos la bolita, sin repartir culpas y asumiendo responsabilidades".

El secretario afirmó que si bien la estrategia antinarco fue atractiva para los gobiernos en turno y el "espectáculo mediático" rindió sus frutos políticos, terminó por empoderar a los criminales.