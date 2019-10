Atribuye AMLO a opositores que se diga que hubo debilidad por parte del Estado

Ciudad de México— El presidente López Obrador señaló a sus adversarios de hacer conjeturas de que se demostró debilidad al liberar a hijo del 'Chapo'.

Asimismo, aseguró que no se fortalece al narco.

"Acerca de que si se demostró debilidad del Estado eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios, los conservadores no van a estar contentos con nada y van a estar siempre cuestionándonos, nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión", dijo.

"El poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, yo encabezó un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios, cuesta trabajo que esto se entienda pero poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía".

Desde Oaxaca, reiteró que su Gobierno no seguirá una "guerra" y expresó que quien usa la fuerza no tiene autoridad moral.

"Resultó un rotundo fracaso pero no solo eso, esa política autoritaria de la razón de Estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas, nosotros no vamos a seguir con eso, no queremos la guerra, pero bueno, son visiones, puntos de vista, yo desde hace mucho he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y no voy a cambiar".