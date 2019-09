Ofrecerá AMLO el avión presidencial a Trump

Coahuila— El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en ofrecer a Donald Trump el avión TP-01 que está en venta en California.

En la visita al Hospital Rural de Matamoros, en Coahuila, el mandatario aseguró que la próxima vez que hable con Trump le reiterará su oferta de compra.

"Es avión que no lo tiene ni Donald Trump, no sé por qué no se anima él y se lo vendemos, la próxima vez que hable yo por teléfono con él se lo voy a ofrecer", indicó.

"Pero si no se logra concretar esta operación vamos a seguirlo promoviendo".

Recordó que el avión tenía capacidad para 280 pasajeros, con comedor y recámara.

"Tiene capacidad para poder ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible", aseguró.

Recordó que, además, en el sexenio pasado se compraron seis jets nuevos de mil millones de pesos cada uno, y seis helicópteros nuevos del mismo precio.

"Todo eso se terminó, por eso nos alcanza el presupuesto", indicó.