Pide López Obrador a SFP revisar contrato a compadre

Ciudad de México— Luego que la empresa Bio Pappel Scribe, propiedad de Miguel Rincón, compadre del presidente, ganó otro contrato en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, López Obrador dijo desconocer el convenio, pero ofreció que la SFP revise y emita un dictamen al respecto.

"Que emita dictamen la Secretaría de la Función Pública, que no haya ni siquiera la sospecha, ser y parecer, entonces que se aclare todo, todo, todo, y trátese de quien se trate y que la Función Pública emita un dictamen", dijo en conferencia mañanera.

El 25 de abril pasado, la empresa de Rincón había ganado otro contrato de Conaliteg por 221.6 millones de pesos para proveer de papel offset a la Comisión, pero debido a críticas por el conflicto de intereses, AMLO pidió a su compadre renunciar al contrato, lo cual Rincón hizo.

Ante esto, el mandatario aseguró que no ha hablado con su compadre, pero reiteró que no habrá corrupción.

"No, esa vez si tuve comunicación con él, pero no volví a hablar con él de esos temas y ahora me entere de esta situación. Que la Secretaría de la Función Pública informe, repito, cero corrupción, cero impunidad, todos a portarnos bien", expresó.

Reforma publicó hoy que el fallo del nuevo contrato por 142.8 millones de pesos, del 6 de septiembre, es para la recolección del cartón y papel de desecho y su permuta por papel nuevo.