La enamoran en Tinder y estafan con $660 mil

Associated Press

Guadalajara— "Mary" quiso darse una segunda oportunidad en el amor.

En junio de 2020, luego de un divorcio y de intentar conocer a personas de diversas formas, la mujer de 47 años mejor abrió una cuenta de Tinder y conoció a un hombre que le gustaba. Francisiek Zetasky. Al menos así le dijo que se llamaba.

Le aseguró que era de Polonia, pero estaba viviendo en Acapulco, además de que era contratista e ingeniero civil.

A ella se le hizo guapo, además de que conocía historias de amor con extranjeros que se habían concretado, ¿por qué con ella habría de ser diferente?

"Llega una edad que digo ¿dónde conozco a alguien? No me quiero ir a un bar. ¿Qué tipo de personas voy a conocer? Alguien que toma, alguien que fuma o que le encanta la fiesta, yo no soy así, me gusta salir a cenar y dormirme temprano, ir al cine", explicó la afectada.

"Fui muy ingenua, era demasiado lindo para ser verdad, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser?".

Poco a poco empezó la relación hasta llegar al grado en que se llamaban varias veces al día. El hombre se encargaba de empatizar con ella en todo lo posible. Si "Mary" le decía que había ido a la iglesia, él le respondía que rezaba todas las noches por sus seres queridos.

"Me mandó audios. Me decía 'veo en el parque a bebés y me imagino que es nuestro bebé'", relató.

"Se ganó mi confianza y me supo llegar por todos lados, yo soy una persona estudiada, si me platican esto, diría: 'no es posible', pero sí, sí me pasó eso de que, está muy tonto decirlo, pero me enamoré", reconoció "Mary".

Fue entonces cuando el hombre le dijo que tenía que ir a Turquía, pues había ganado una demanda y le pidió dinero. Le dijo que no tenía nadie más quien le ayudara, pues sus papás estaban muertos.

"(Dijo que) le iban a pagar 250 mil dólares, pero a la hora de recibir, al ir a cobrar el cheque le dicen: 'sí tengo tu cheque, pero me debes pagar los impuestos que son 25 mil dólares'", explicó la mujer.

Francisiek le aseguró que no tenía para pagar y "Mary" tenía que ayudarlo. La mujer le transfirió 660 mil 576 pesos -en varios pagos-, y luego se negó a enviarle más. Él había prometido llegar a México el 30 de mayo para casarse y formar una familia, pero nunca llegó. Dejó de comunicarse y hasta la bloqueó de sus redes sociales.

"Yo le decía que para mí era mucha presión conseguir el dinero porque no podía, entonces hubo un día en que sí estaba triste, llorando, le dije: 'no puedo'. Y él cómo me consolaba, cómo me decía cosas, que yo era la mejor mamá, la mejor hija y se fijaba en mí porque soy muy inteligente y todo eso, supo mucho cómo envolverme", recordó.

La mujer presentó la denuncia 38949/2021 ante la Fiscalía de Jalisco y decidió hacer público su caso porque no quiere que otras personas sean víctimas.

"Me da mucha vergüenza haber pasado esto y la gente te juzga al final, pero de las mujeres de mi edad, quizá la mitad esté divorciada y tenga algún patrimonio, (les pediría) que cuiden su patrimonio", dijo.

"El dinero es mucho, pero al final es dinero, estaría dos años pagando todo mi sueldo para medio pagar, pero lo que más pega es lo emocional porque uno cree en una persona, traigo mucha tristeza, mucho coraje, mucho resentimiento, mucho de ¿por qué a mí?".