Hillary Clinton califica con 6 la relación México-EU

Mérida, México.- La ex secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, dio una calificación de 6 a la relación que hoy tiene México con este país pues falta aún mucho qué hacer para resolver problemas críticos como el migratorio, de cárteles o de droga.

"Si tuvieras que medir en una escala de uno a 10, ¿cómo consideras la relación en este momento entre EU y México?", se le preguntó a Clinton.

PUBLICIDAD

"Yo te diría 6, yo diría que le daría un 6. Y te diría que es un 6 porque ambos apenas estamos saliendo del impacto de la pandemia, ambos estamos adaptándonos a los retos continuos que estamos enfrentando", respondió.

En la conferencia magistral que impartió en la 86 Convención Bancaria, Clinton dijo que aunque la relación entre ambos países ha mejorado, hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, mejorar el intercambio de información.

"Se requiere que haya más información de un lado a otro cruzando las fronteras sobre lo que realmente está sucediendo en cada uno de los países, en lugar de tan sólo tener una imagen que ocasionalmente representa una fotografía.

"Hay millones de americanos que viven aquí en México y por supuesto que viven aquí por algo y sus historias son positivas, la gente en EU dice 'yo me imaginaba que no podías caminar en México porque alguien te iba a disparar, porque de repente ibas a estar en medio de una pelea de pandilleros o de droga, pero en EU hay mucha gente que quiere venir a México a vivir", expuso.

Los esfuerzos para mejorar la relación entre ambos países tienen que ir de arriba hacia abajo y al revés, abundó.

"No de un país o del otro, necesitamos hacer un mejor trabajo para hablar con la gente de EU y México diciendo todo lo que tenemos en común, todas las contribuciones que nos hemos hecho y de esta manera podríamos ver cómo podemos resolver estos problemas, problemas migratorios, de drogas si no, no vamos a poder continuar, tenemos que resolver esto", señaló Clinton.